Ardahan kura çekilişleri ne zaman TOKİ? İlk Evim İlk İş Yerim Ardahan kura çekilişi kaç tane, hangi tarihte? Çekilişlerin ilk 12 ilde yapılacağı açıklandı. Bakan Kurum'un yaptığı açıklamalara göre 7 Kasım Pazartesi ilk kura iki ilde gerçekleştirilecek. Peki hangi şehirde kaç ev çekilişi yapılacak? İşte detaylar...

Ardahan kura çekilişleri ne zaman TOKİ? İlk Evim İlk İş Yerim Ardahan kura çekilişi kaç tane, hangi tarihte? Çekilişlerin ilk 12 ilde yapılacağı açıklandı. Bakan Kurum'un yaptığı açıklamalara göre 7 Kasım Pazartesi ilk kura iki ilde gerçekleştirilecek. Peki hangi şehirde kaç ev çekilişi yapılacak? İşte detaylar...

Ardahan kura çekilişleri ne zaman TOKİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ sosyal konut projesi için 7 Kasım'da çekilişlerin başlayacağını duyurdu. Buna göre ilk gün kura çekilişleri noter huzurunda Ardahan ve Şırnak'ta başlıyor.

Kurum'un açıklamalarına göre; Ardahan'da 250 konut için 7 Kasım Pazartesi günü kura çekilişi yapılacak.