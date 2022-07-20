Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kim? Ardahan hangi partide? Ardahan'da seçimi hangi parti kazandı? Ardahan Belediyesi hangi partili? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in engelliler ile söylediği sözler büyük tepki topladı. Demir'in açıklamaları sosyal medyada da oldukça fazla tartışıldı. Yaşanan gelişmelerden sonra Ardahan Belediyesi'nin hangi partiden olduğu, Ardahan'da 31 Mart seçimlerini kimin kazandığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kim? Ardahan hangi partide? Ardahan'da seçimi hangi parti kazandı? Ardahan Belediyesi hangi partili? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den engelliler ile ilgili gelen açıklama oldukça tartışıldı. Faruk Demir sokakta engelli yolu soran vatandaşa "Her yol bitti engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz" demesi büyük tepki çekti. Daha sonra Faruk Demir bir açıklama daha yaparak sözlerini yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Ardahan'da seçimi hangi parti kazandı?

31 Mart'ta yapılan seçimleri Ardahan'da CHP'nin adayı olan Faruk Demir kazandı. Demir oyların 51.20'sini alarak Ardahan Belediye Başkanı oldu. Demir'i yüzde 43.09 ile AK Parti'nin adayı takip etti.

Ardahan Belediyesi hangi partili?

Ardahan Belediyesi seçimlerini CHP kazandı. Ardahan Belediyesinde CHP'li Belediye Başkan Faruk Demir yönetimi var.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kim?

Faruk Demir Ardahan Belediye Başkanıdır. Demir 1963 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğdu. Demir lise eğitimine kadar olan eğitimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. Lise eğitimini ardından üniversite için İstanbul'a gelen Demir 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu.

Faruk Demir aynı zamanda iyi bir ses sanatçısıdır.

Faruk Demir, 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı ve 1999 yılına kadar devam etti.

Faruk Demir, TRT ekranlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.

Faruk Demir, 1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.

Faruk Demir, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanı oldu.

Ardahan hakkında

Ardahan, Türkiye'nin kuzeydoğu kısmında, Gürcistan sınırı yakında yer alan bir kenttir. 1992'den bu yana Türkiye'nin ile Karadeniz ikliminin Kafkaslar üzerinde hakim olduğu Ardahan ilinin merkezidir. 2012 yılı itibarıyla 19.075 olan nüfusuyla Türkiye'deki en küçük il merkezidir. Ardahan Merkez ilçesinin güneyinde Göle, kuzeyinde Hanak, doğusunda Çıldır ve batısında Artvin'in Şavşat ilçesi yer almaktadır.

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