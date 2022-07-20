Ardahan Belediyesi hangi partiden? Aradan Belediye Başkanı AKP'li mi CHP'li mi? Ardahan hangi partide? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir engelliler için kullandığı sözler herkesi şaşırttı. Ardahan Demir 'Her yol bitti engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz' demişti. Ardahan Belediye Başkanı'nın açıklamalarından sonra Ardahan Belediyesi'nin hangi partiden olduğu araştırılmaya başlandı.

Ardahan Belediyesi hangi partiden? Aradan Belediye Başkanı AKP'li mi CHP'li mi? Ardahan hangi partide? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir engelliler için kullandığı sözler herkesi şaşırttı. Ardahan Demir "Her yol bitti engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz" demişti. Ardahan Belediye Başkanı'nın açıklamalarından sonra Ardahan Belediyesi'nin hangi partiden olduğu araştırılmaya başlandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir açıklamasında "Her yol bitti engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz" şeklinde cevap vermesi büyük tepki çekti. "Her yol bitti engelli kaldı" ifadesinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Başkan Demir, "Bilindiği gibi yaşanan bir konuşma (veya olay), bağlamı anlaşılmadan ve bağlamından koparılarak engelliler konusundaki çalışmalarımızı ve hassasiyetimizi gölgeleyebilecek yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur. Tam da bu nedenle konuya dair bakışımızı ve hizmetlerimizi kısaca anımsatmak istedim. Erişilebilirlik konusunda yol, kaldırım, park, bahçe gibi tüm alanlarda evrensel kriterlere uygun olarak kent alt yapımızı oluşturmaktayız. İlgili videoda görüleceği gibi kaldırımımızın tam ortasında engelli yürüyüş bandına yer ayrılmıştır" dedi.

Ardahan Belediyesi hangi partiden?

Ardaham'da 31 Mart seçimlerinde ipi CHP'nin adayı göğüsledi. Faruk Demir Ardahan'da oyların % 51,20'sini aldı.

Aradan Belediye Başkanı AKP'li mi CHP'li mi?

Faruk Demir 1963 yılında Hanak, Ardahan'da dünyaya geldi. Faruk Demir Türk sanatçı, siyasetçi ve Ardahan belediye başkanı.

İlk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu.

1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı. Bu görevi 1999 yılına kadar aralıksız sürdürdü. Bu zaman dilimi içerisinde TRT televizyonlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.

1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21. dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.

Sanatçı, Başkent Üniversitesi televizyonu Kanal B'nin müzik direktörlüğünü ve aynı kanalda Pazar günleri 21.00 - 23.00 arası yayınlanan Yurdun Sesi programının yayın ve sunuculuğunu yapmıştır.

MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı olan Faruk Demir, aynı zamanda Ardahan İli Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Söz yazarlığı ve beste çalışmalarının yanı sıra Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlediği geleneksel türküleri kültürümüze kazandırmaya devam ettirmektedir. Sözleri Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan M. Kemal Atatürk'e yazılan "sarı saçlım mavi gözlüm" adında türküyü tekrar hayat kazandırmıştır.

2013 yılında CHP Çankaya belediye başkan aday adayı, 2015 yılında CHP Ardahan Milletvekili aday adayı olmuştur.

2019 yerel seçimleri'nde CHP'den Ardahan belediye başkanı seçildi.