Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ne kadar zam geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz ay akaryakıt fiyatlarındaki indirimden sonra yeni bir indirim kapıdaydı. Fakat piyasaların dalgalanmasından dolayı akaryakıt fiyatları artışa geçti. Benzin ve motorine ne kadar zam geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika zam detayları.

Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz ay akaryakıt fiyatlarındaki indirimden sonra yeni bir indirim kapıdaydı. Fakat piyasaların dalgalanmasından dolayı akaryakıt fiyatları artışa geçti. Benzin ve motorine ne kadar zam geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika zam detayları.

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

Ham petrol fiyatı birçok ülkedeki faiz artışı nedeniyle 4. haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanırken ocak ayından beri ilk kez brent petrol 80 doların altına gerilemişti. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle, motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu fakat akaryakıt fiyatlarına zam haberi geldi.

4 Ekim gecesi zam

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre; 5 Ekim çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 62 kuruş motorin grubunda da bir lira 10 kuruş zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Brent petrol fiyatı

Geçtiğimiz aylarda 80 doların altına inen brent petrol, bugün 90,40 dolardan satışa sunulmaya başlandı.