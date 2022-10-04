İndirim beklerken zam! Benzin ve motorine zam mı geldi? Akaryakıta ne zaman zam gelecek?

İndirim beklerken zam! Akaryakıt fiyatları için beklenen indirim, maalesef uygulanamadı. Fiyatların artması da cabası. Peki akaryakıta ne zaman zam gelecek? Benzin ve motorine zam mı geldi? 4 Ekim benzin ve motorin (mazot) ne kadar oldu? İşte detaylar...

İndirim beklerken zam! Akaryakıt fiyatları için beklenen indirim, maalesef uygulanamadı. Fiyatların artması da cabası. Peki akaryakıta ne zaman zam gelecek? Benzin ve motorine zam mı geldi? 4 Ekim benzin ve motorin (mazot) ne kadar oldu? İşte detaylar...

Benzin ve motorine zam mı geldi?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece (4 Ekim) yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

Akaryakıta ne zaman zam gelecek?

Bilgiye göre sektör kaynaklarının belirtilerine göre 4 ekim itibarıyla benzin de 62 kuruş motorinde 1 lira 10 kuruş zam uygulanacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

Şu an için güncel akaryakıt fiyatları;

- motorin litre fiyatı 23.10 lira, benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.