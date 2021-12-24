DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İslam Memiş yorumladı: Dolar 9 lira olur mu?
Kılıçdaroğlu: Memur ve emekli maaşına en az yüzde 50 zam yapılmalı
Putin’den dikkat çeken çıkış: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? İBB bursu 2. taksit yattı mı? İBB burs ikinci kısım ne zaman yatar?
AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı? AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı
Santa Farma'ya Verimlilik Proje Ödülü
TOKİ, afet bölgelerine 38 bini aşkın konut yapıyor
Akiş GYO, ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu
Hepsiburada üst yönetiminde yeni atama ve organizasyon değişikliği
Togg Yönetim Kurulu, Gemlik'teki üretim tesisinde incelemelerde bulundu
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik faturalarında yeni dönem
İMKON: Stokçuluğa ve fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışları hızla normal seviyelerine düşürülmeli
Hong Kong'daki üniversitelerde 1989 Tiananmen katliamını simgeleyen heykeller kaldırıldı
Doğu Sibirya gibi...

TIMETURK / GENEL / AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı? AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı? AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı? AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Eğitimlerine Açık Öğretim Lisesi'nde devam eden yüz binlerce öğrenci 1. dönem sınavlarını 4-10 Aralık tarihleri arasında tamamladı. Online olarak yapılan sınavların sonuçları da öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi de 2. dönem kayıt tarihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman?

57 Dakika Önce
2021-12-24 13:09:39
AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı? AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

Yüz binlşerce AÖL öğrencisi 1. dönem sınavlarını tamamladı. Sınavlar 4 Aralık'ta başladı ve 10 Aralık'ta sona erdi. Online olarak yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı? AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman? sorularına yanıt aramaya başladı. Eğitimlerine açık lisede devam eden adaylar ikinci dönem kayıt yenileme tarihlerini kaçırmak istemiyor. AÖL kayıt yenilemeye dair detaylar haberimizde...

AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem kayıt yenileme işlemleri henüz başlamadı. AÖL'den de kouya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖL kayıt yenilemeye dair son gelişmeleri sizlere aktaracağız...

AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖL 1. dönem sınavları 4-10 Aralık tarihleri arasında tamamlandı ve yüz binlerce AÖL öğrencisi 2. dönem kayıtlarının ne zaman başlaycağını araştırmaya başladı. AÖL sınav kayıtları henüz başlamadı ve ne zaman başlayyacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Geçen sene 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti. Bu sene için kayıt yenileme tarihi henüz açıklanmadı.

AÖL sınav sonuçları için TIKLAYIN...

AÖL nedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması devreye girdi

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, yayına girdi. Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrencilerimiz;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,
Dönem Bilgilerini görebilecek,
Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,
Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,
Ders Kitaplarını indirebilecek,
Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
Bildirim özelligi ile sınav tarihlerini ögrenebilecek,
İş takvimini öğrenebileceklerdir.

MEB duyurdu: AÖL sınavları çevrim içi olarak yapılacak
İLİŞKİLİ HABERMEB duyurdu: AÖL sınavları çevrim içi olarak yapılacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş