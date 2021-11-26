AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında kalem, silgi yasak mı? 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günü tüm yurtta AÖF 2021-2022 güz dönemi ara sınavları yapılacak. Sınavlara yüz binlerce öğrenci katılacak. Kayıtlı öğrenci sayısı bakımından ülkenin en kalabalık fakültesi olan AÖF'de öğrenciler uzun aranın ardından yeninden yüz yüze sınav olacak. AÖF sınavına gidecek olan öğrenciler sınavda kalem, silgi ve kalemtraş verilip verilmediğini araştırıyor. Peki AÖF sınavına kalem getirmek yasak mı? AÖF sınavına kalem alınıyor mu?

AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında kalem, silgi yasak mı? 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günü tüm yurtta AÖF 2021-2022 güz dönemi ara sınavları yapılacak. Sınavlara yüz binlerce öğrenci katılacak. Kayıtlı öğrenci sayısı bakımından ülkenin en kalabalık fakültesi olan AÖF'de öğrenciler uzun aranın ardından yeninden yüz yüze sınav olacak. AÖF sınavına gidecek olan öğrenciler sınavda kalem, silgi ve kalemtraş verilip verilmediğini araştırıyor. Peki AÖF sınavına kalem getirmek yasak mı? AÖF sınavına kalem alınıyor mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasında yapıalcak. AÖF sınavlarına katılacak olan yüz binlerce kişi uzun süre sonra ilk deva yüz yüze sınav olacak. Sınav merkezlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere yapılacak olan sınavda ter dökecek olan öğrenciler yanlarında kalem getirip getirmeme konusunda kararsız. Peki AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında kalem, silgi yasak mı?

AÖF sınavında kalem veriliyor mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında öğrencilere kalem silgi ve kalemtraş verilmez. Her aday kendi kalem ve silgisini kendisi getirecek.

AÖF sınavında kalem, silgi yasak mı?

AÖF sınavında kalem ve silgi yasak değildir.

AÖF sınavına ehliyetle girilir mi?

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

AÖF sınnavları yüz yüze mi yapılacak?

AÖF sınavlarının uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı da öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama geldi. AÖF sınavları yüz yüze olacak şekilde yapılacak. AÖF sınavları için öğrenciler belirlenen okullarda sınava girecek.

2021-2022 AÖF sınav takvimi

Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022

AÖF nedir?

Açıköğretim Fkültesi (AÖF) eğitimin beli bir kampüse bağlı kalmadan uzaktan ders çalışarak sınav merkezlerinde sınava girilerek yapılan bir eğitimdir. AÖF derslerin tamamı yada büyük bir kısmı bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.

AÖF ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan, örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilerin tercih edebileceği bir eğitim sistemidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.