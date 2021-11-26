AÖF sınavına ehliyetle girilir mi? Açık öğretim sınavına sürücü belgesi ile girilir mi? AÖF sınavına ehliyetle girilir mi? Açık öğretim sınavına ehliyet belgesi ile girilir mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı yüz binlerce öğrenci AÖF sınavına girmeye hazırlanıyor. AÖF sınavı öncesi kimliğini kaybeden yada evde unutan vatandaşlar sınava ehliyetle girilip girilmeyeceğini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili net bir açıklama bulunuyor. İşte AÖF sınavına ehliyetle girilir mi sorusunun yanıtı;

AÖF sınavına ehliyetle girilir mi? Açık öğretim sınavına sürücü belgesi ile girilir mi? AÖF sınavına ehliyetle girilir mi? Açık öğretim sınavına ehliyet belgesi ile girilir mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı yüz binlerce öğrenci AÖF sınavına girmeye hazırlanıyor. AÖF sınavı öncesi kimliğini kaybeden yada evde unutan vatandaşlar sınava ehliyetle girilip girilmeyeceğini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili net bir açıklama bulunuyor. İşte AÖF sınavına ehliyetle girilir mi sorusunun yanıtı;

AÖF'ye kayıtlı yüz binlerce öğrenci 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günleri sınavda ter dökecek. AÖF sınavları ülke genelinde 81 ilde çeşitli sınav merkerzlerinde yapılacak. AÖF sınavlarının başlamasına sayışı saatler kala kimliğini kaybeden yada evde unutan vatandaşlar AÖF sınavına ehliyet ile girili mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Açık öğretim sınavına (AÖF) ehliyetle girilir mi?

AÖF sınavına ehliyetle girilir mi?

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

2021 AÖF sınavı yüz yüze mi olacak?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

AÖF sınavları ne zaman?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022

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