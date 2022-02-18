Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav görevi ücreti 2022 | ATA AÖF güncel gözetmen, salon başkanı görevli ücreti ne kadar? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Atatürk Üniversitesi sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenler hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınavların aksamadan yapılmasına yardımcı oluyor. ATA AÖF sınav görevli ücretleri 2022 yılında güncellendi. İşte 2022 ATA AÖF solan başkanı, gözetmen, yardımcı gözetmen sınav görev ücretleri.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci sayısı her geçen güb artıyor. Bünyesinde çok sayıda lisans ve ön lisans programı seçeneği bulunan ATA AÖF'nin sınaları da oldukça kapsamlı oluyor. Tüm Türkiye genelinde yapılan sınavlara yüz binlerce kişi katılıyor. Sınavlarda öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor. ATA AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınavlarında sınav görevlisi olan binlerce öğretmen 2022 yılında ne kadar ödeme alacaklarını merak ediyor.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav görevi ücreti 2022

ATA AÖF sınavlarına katılan öğretmenler 2022 yılında sınav görevli ücretlerini zamlı alacak. Geçtiğimiz yıl 120 TL civarında olan sınav görevli ücretleri 2022 yılında 200 lira seviyesine kadar çıktı.

ATA AÖF güncel gözetmen, salon başkanı görevli ücreti ne kadar?

ATA AÖF sınav görevi ücreti Gözetmen: 200 TL

ATA AÖF sınav görevi ücreti Yedek Gözetmen: 170 TL

ATA AÖF nedir?

Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulu olan Açıköüretim Fakültesidir. ATA AÖF'de öğrenciler eğitimlerini uzaktan devam ederler. ATA AÖF'de sınavlar yüz yüze ypılır. ATA AÖF'de yüz binlerce öğrenci eğitim görüyor. ATA AÖF'de 13 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 önlisans programı olmak üzere toplam 47 program yürütülmektedir.

ATA AÖF Lisans bölümleri

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

ATA AÖF Önlisans bölümleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler (İlahiyat)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

ATA AÖF lisans tamamlama bölümleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet .