Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav görevi ücreti 2022 | ATA AÖF güncel gözetmen, salon başkanı görevli ücreti ne kadar?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav görevi ücreti 2022 | ATA AÖF güncel gözetmen, salon başkanı görevli ücreti ne kadar? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Atatürk Üniversitesi sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenler hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınavların aksamadan yapılmasına yardımcı oluyor. ATA AÖF sınav görevli ücretleri 2022 yılında güncellendi. İşte 2022 ATA AÖF solan başkanı, gözetmen, yardımcı gözetmen sınav görev ücretleri.
2022-02-18 10:28:21
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci sayısı her geçen güb artıyor. Bünyesinde çok sayıda lisans ve ön lisans programı seçeneği bulunan ATA AÖF'nin sınaları da oldukça kapsamlı oluyor. Tüm Türkiye genelinde yapılan sınavlara yüz binlerce kişi katılıyor. Sınavlarda öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor. ATA AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınavlarında sınav görevlisi olan binlerce öğretmen 2022 yılında ne kadar ödeme alacaklarını merak ediyor.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav görevi ücreti 2022
ATA AÖF sınavlarına katılan öğretmenler 2022 yılında sınav görevli ücretlerini zamlı alacak. Geçtiğimiz yıl 120 TL civarında olan sınav görevli ücretleri 2022 yılında 200 lira seviyesine kadar çıktı.
ATA AÖF güncel gözetmen, salon başkanı görevli ücreti ne kadar?
ATA AÖF sınav görevi ücreti Gözetmen: 200 TL
ATA AÖF sınav görevi ücreti Yedek Gözetmen: 170 TL
ATA AÖF nedir?
Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulu olan Açıköüretim Fakültesidir. ATA AÖF'de öğrenciler eğitimlerini uzaktan devam ederler. ATA AÖF'de sınavlar yüz yüze ypılır. ATA AÖF'de yüz binlerce öğrenci eğitim görüyor. ATA AÖF'de 13 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 önlisans programı olmak üzere toplam 47 program yürütülmektedir.
ATA AÖF Lisans bölümleri
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı
ATA AÖF Önlisans bölümleri
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler (İlahiyat)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
ATA AÖF lisans tamamlama bölümleri
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet .
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