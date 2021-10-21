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TIMETURK / GENEL / Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp takımı kadro değeri ne kadar?

Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp takımı kadro değeri ne kadar?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçına Royal Antwerp takımı ile çıkacak. Fenerbahçe rakibinden 3 puan alarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Avrupa Ligi'nde sıfır puanla son sırada olan Royal Antwerp takımının hangi ülke takımı olduğu ve kadro değeri spor severler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp takımı kadro değeri ne kadar?

1 Saat Önce
2021-10-21 16:16:43
Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp takımı kadro değeri ne kadar?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçına Royal Antwerp takımı ile çıkacak. Fenerbahçe rakibinden 3 puan alarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Avrupa Ligi'nde sıfır puanla son sırada olan Royal Antwerp takımının hangi ülke takımı olduğu ve kadro değeri spor severler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp takımı kadro değeri ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe kritik bir mücadeleye çıkacak. Antwerp ile bu akşam Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de mutlak hedef 3 puan. Sahadan 3 puan ile ayrılıp kupadaki mücadelesine devam etmek isteyen sarı lacivertliler maç hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe'nin gruplarda 1 puanı bulunuyor ve üçüncü sırada bulunuyor. Royal Antwerp ise 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

Antwerp hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Royal Antwerp FC Belçika'nın futbol külübüdür. Royal Antwerp'in kuruluşu bir çok kulüpten daha eskidir. Royal Antwerp 1880 yılında Anvers şehrinde kurulmuştur. . Royal Antwerp takımı İngiliz Manchester United'ın pilot kulübüdür.

Maçlarını 16.649 kişilik Bosuil Stadyumu 'da oynamaktadır.

Royal Antwerp takımı kadro değeri ne kadar?

Oldukça mütevazi bir kadroya sahip olan Royal Antwerp takımının kadro değeri yaklaşık olarak 63 milyıo Eurodur.

Fenerbahçe muhtemel 11

Altay, Tisserand, Min-jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Rossi

Antwerp muhtemel 11

Butez, Almeida, Dessoleil, Laet, Verstraete, Yusuf, Benson, Fischer, Balikwisha, Frey

Fenerbahçe-Antwerp maçı hangi kanalda?

Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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