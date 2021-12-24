Vücut sağlığı için olmazsa olmaz bileşiklerden biri de antioksidandır. Antioksidanlar özellikle akciğerlerdeki virüsleri temizlediği için çok önemlidir. Peki antioksidan nedir? Hangi besinler antioksidan içerir? Antioksidanın vücudumuza ne gibi bir faydası var? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...



Zararlı hücreler vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işlemesine etki eder ve yaşlanmaya, hastalığa yakalanmaya neden olur. Vücudu bunlardan arındırmak için antioksidan hücrelere ihtiyaç vardır. Vücut için çok önemli olan antioksidanlar kanserli hücrelere karşı da vücut direncinin artmasını sağlar. En bilinen antioksidanlar A vitamini, E vitamini, C vitamini, flavonoidler, koenzim q10, likopen, selenyum ve çinkodur. Çeşitli nedenlere bağlı olarak mutasyona uğrayan hücreler yüzünden kanser oluşabilir. Antioksidan bileşenleri ise mutasyon oluşumunun önüne geçerek hücrelerin genç kalmasına yardımcı olur. Antioksidanlar özellikle akciğerler için çok önemlidir. Çünkü akciğerler virüslere karşı çok savunmasızdır. Düşük bağışıklığa sahip insanlar akciğerlerin kaptığı virüsü kolay bir şekilde vücuttan dışarı atamadıkları için solunum yetmezliği yaşayıp hayatlarını kaybedebilir. Bu yüzden antioksidan açısından zengin olan besinler bol bol tüketilmelidir.

Antioksidan hangi besinlerin içerisinde bulunur?

Antioksidan alfa tokoferol buğday, mısır, darı, pirinç gibi tahıllarda bulunur. Aynı zamanda ayçiçek yağı, mısırözü yağı, pamukyağı gibi yağlarda, ceviz, badem ve yerfıstığı gibi kuru yemişlerde ve yeşil sebzelerde de mevcuttur. E vitamini ayrıca pişirmeye ve sıcağa dayanıklıdır, bu sayede pişirilme esnasında özelliğini yitirmez. Ancak fazla yağda kızartma ve tahılların öğütülmesi esnasında bu özelliği kaybeder.

Vücutta depolanarak A vitaminine dönüştürülen çok güçlü bir antioksidan da Beta-karotendir. Beta karoten kansere yakalanma riskini azaltır. Havuç, ıspanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, kayısı ve şeftali gibi meyvelerde oldukça fazla miktarda bulunur.

Meyvelere kırmızı rengi veren likopendir. Bu maddenin kardiyovasküler hastalıklar ve kansere karşı olumlu etkileri vardır. Domates, guava, karpuz, greyfurt, üzüm maydanoz, fesleğen, hurma, kuşkonmaz, tavuk ciğeri, pul biber ve kırmızı lahanada likopen bulunur.

Selenyum da güçlü bir antioksidandır. Tahıllar, karaciğer, tereyağ, balık, kırmızı et, sebzelerde bulunur.

Çinko protein içeren besinlerde bulunur. Et, süt ve süt ürünleri, patates, esmer pirinç, fıstık, kaju, kabak çekirdeği, fasulye ve kepekli gibi besinlerde bol miktarda vardır.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; üzüm çekirdeği, şu ana kadar bulunan en güçlü antioksidan madde taşıyıcısıdır. Bu yüzden siyah üzüm çekirdeğiyle birlikte tüketilmelidir. Aynı zamanda uzmanlar çekirdeğin yutularak değil çiğnenerek tüketilmesi ile doğal bir antioksidan alınmış olur.



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