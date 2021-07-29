Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve yerleşim yerlerine de ulaşan orman yangını tüm Türkiye'nin içini yaktı. Yangında evler büyük zarar görürken ne yazık ki can kaybı haberi de geldi. Peki Antalya Manavgat'taki yangın söndürüldü mü? Antalya'da yangın bitti mi? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada Manavgat'taki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve yerleşim yerlerine de ulaşan orman yangını tüm Türkiye'nin içini yaktı. Yangında evler büyük zarar görürken ne yazık ki can kaybı haberi de geldi. Peki Antalya Manavgat'taki yangın söndürüldü mü? Antalya'da yangın bitti mi? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada Manavgat'taki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tüm Türkiye Antalya'dan gelen orman yangını haberine kiltlendi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve bir çok yerleşim yerini tehdit eden orman yangını Türkiye'yi dehlete düşürdü. Yangında bir çok evin kül olduğu gelen bilgiler arasında. Yangın felaketi nedeniyle yerleşim yerleri ve mahalleler de boşaltıldı. Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahalleleri yangın nedeniyle boşaltıdı. Yangının korkunç yüzü gün ağarınca ortaya çıktı. Sabah saatlerinde bir çok evin yanarak kül dolduğu bilgisi geldi. Peki Antalya Manavgat'taki yangın söndürüldü mü? Antalya'da yangın bitti mi?

Antalya Manavgat'taki yangın söndürüldü mü?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını, Akseki'deki yangının devam ettiğini duyurdu.

Yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Bakan Bekir Pakdemirli acı haberi verdi. Bakan Antalya Akseki'deki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

5 ilde 10 noktada yangın

Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre, yangınlara müdahalenin sürdüğü iller Antalya'nın yanı sıra Adana, Mersin, Osmaniye ve Kayseri.

"28-29 Temmuz tarihlerinde 13 ilimizde toplam 41 orman yangını meydana gelmiştir. Bunların 31 tanesi kontrol altında, 10 yangında kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Devam eden yangınların il-ilçe dağılımlarını söylemek istiyorum: Adana'da 3 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli'de de yangınlar var. Kayseri Yahyalı'da bir yangın, Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın devam ediyor ama Mersin'de yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir yangın devam ediyor. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hatlarından dolayı olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel bu alanda görev yapmaktadır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.