Antalya-Konya yolu açık mı? Konya yolu kapalı mı? Antalya-Konya karayolu açıldı mı, ne zaman açılacak? Yoğun kar yağışı Mart ayının ilk günlerinde bazı illerimizde yeninden başladı. Kar yağışının etkisiyle pek çok ilde okullar tatil edildi ve karayolları da kapatıldı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol sürücülerin güvenliği nedeniyle kapatıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ederken sürücüler Antalya-Konya yolunun ne zaman açılacağını merak ediyor. Antalya-Konya yolu 05.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatıldı.

Antalya-Konya yolu açık mı? Konya yolu kapalı mı? Antalya-Konya karayolu açıldı mı, ne zaman açılacak? Yoğun kar yağışı Mart ayının ilk günlerinde bazı illerimizde yeninden başladı. Kar yağışının etkisiyle pek çok ilde okullar tatil edildi ve karayolları da kapatıldı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol sürücülerin güvenliği nedeniyle kapatıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ederken sürücüler Antalya-Konya yolunun ne zaman açılacağını merak ediyor. Antalya-Konya yolu 05.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kış geri döndü... Pek çok ilimzde yoğun kar yağışları görülmeye devam ediliyor. Konya, Isparta, Burdur ve Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışları etkisini artırırarak devam ettirdi. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışları nedeniyle bazı illerimizde okullar tatil edildi ve kara yolları araç trafiğine kapatıldı.

Antalya-Konya yolu açık mı?

Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan ve İç Anadolu bölgesi için büyük öneme sahip olan Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 05.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatıldı.

Konya yolu kapalı mı?

Konya Antalya yolu halen kapalı bulunuyor. Yola çıkmak isteyen araç sürücüleri karayollarından bilgi alarak yola çıkmalarında fayda var.

Antalya-Konya karayolu açıldı mı, ne zaman açılacak?

Antalya-Konya yolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çalışması bölgede devam ediyor. Yolun ne zaman trafiğe açılacağı ise bilinmiyor. Yola çıkmak isteyen sürücüler yol ile ilgili son bilgileri Karayollarını arayarak öğrenebilirler.

Kar yağışı bastırına yol kapandı

Dün sabah saatlerinde Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece 00.00 saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Yol, yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile sabaha karşı saat 05.00'te tüm araç trafiğine kapatıldı.

Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel'de ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düştü.

Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri dün geceden itibaren aralıksız olarak çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor. .