Antalya'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi edildi? Fırtınalı ve yağmurlu hava Antalya'da hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre fırtınalı hava bu geceden itibaren Antalya'da etkisini artıracak. Öğrencilerin sağlığı göz önünde bulundurularak Antalya'da 3 ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Antalya'da yaşayanlar öğrenciler ve veliler de okulların hangi ilçelerde tatil edildiğini araştırmaya başladı. İşte Antalya 30 Aralık Cuma okulların tatil edildiği ilçeler...

Antalya'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi edildi? Fırtınalı ve yağmurlu hava Antalya'da hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre fırtınalı hava bu geceden itibaren Antalya'da etkisini artıracak. Öğrencilerin sağlığı göz önünde bulundurularak Antalya'da 3 ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Antalya'da yaşayanlar öğrenciler ve veliler de okulların hangi ilçelerde tatil edildiğini araştırmaya başladı. İşte Antalya 30 Aralık Cuma okulların tatil edildiği ilçeler...

Antalya'da fırtına etkisini hissettiriyor. Antalya'da başlayan fırtınalı hava eğitime de ara verilmesine neden oldu. Antalya'da yaşayan öğrenciler ve veliler Antalya'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi edildi? sorularını sormaya başladı. 3 ilçe Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruya göre Antalya'da 3 ilçede eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Antalya'da yarın okullar tatil mi?

Antalya'nın tamamında okullar tatil değil. Fırtınalı hava nedeniyle Antalya'da şimdiye kadar 3 ilçede eğitime 30 Aralık Perşembe günü ara verildi. Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil oldu.

30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi edildi?

Antalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bazı ilçelerde tatil edildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi.

Antalya 30 Aralık hava durumu

Antalya için Meteoroloji'den uyarı geldi. Uyarıda şöyle denildi: "Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı uyarıda bulunuldu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.