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TIMETURK / GENEL / Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya'da 31 Aralık'ta okullar tatil mi?

Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya'da 31 Aralık'ta okullar tatil mi?

Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Fırtına nedeniyle Antalya'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Olumsuz hava koşulları Antalya'da eğitime de sekte vurdu. Öğrencilerin ve velilerin güvenliği göz önünde bulundurularak Antalya'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Antalya'da yaşayanlar Antalya'da 31 Aralık'ta okullar tatil mi? Antalya'da hangi gün okullar tatil? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 30 Aralık Antalya okul tatili ile ilgili detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-29 16:57:58
Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya'da 31 Aralık'ta okullar tatil mi?

Fırtınalı hava Antalya'da etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Antalya'da fırtına etkisini yarın da sürdürecek. Antalya hava durumu tahminlerine göçre kent genelinde etkisini devam ettirecek olan fırtına bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi.

Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Antalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bazı ilçelerde tatil edildi. Alınan karara göre Antalya'da fırtına nedeniyle Kemer, Kumluca ve Finike'de yarın ilk-orta okullar bir gün tatil edildi.

Antalya'da 31 Aralık'ta okullar tatil mi?

31 Aralık Perşembe günü için henüz bir karar alınmadı. Antalya'da havaların durumuna göre 31 Aralık ile ilgili yetkililer karar alabilir. Ancak şimdilik 31 Aralık'ta okullar açık görünüyor.

Meteoroloji'den uyarı

Antalya için Meteoroloji'den uyarı geldi. Uyarıda şöyle denildi: "Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı uyarıda bulunuldu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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