Ankara-Sivas YHT ne zaman açılacak? Sivas-Ankara YHT bilet fiyatı ne kadar? Ankara Sivas hattında seyahat eden binlerce kişinin dört gözle beklediği Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinde sona gelindi. Ankara Sivas hattında çalışacak olan YHT'nin ilk seferinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sivas-Ankara arası seyahatlerde kullanılacak olan YHT'nin bilet fiyatları da merak edilmeye başlandı. Peki Sivas-Ankara YHT bilet fiyatı ne kadar, kaç para?

Ankara-Sivas YHT ne zaman açılacak? Sivas-Ankara YHT bilet fiyatı ne kadar? Ankara Sivas hattında seyahat eden binlerce kişinin dört gözle beklediği Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinde sona gelindi. Ankara Sivas hattında çalışacak olan YHT'nin ilk seferinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sivas-Ankara arası seyahatlerde kullanılacak olan YHT'nin bilet fiyatları da merak edilmeye başlandı. Peki Sivas-Ankara YHT bilet fiyatı ne kadar, kaç para?

Projesine 2008 yılında başlanan Ankara-Sivas arası YHT pojesinde sona gelindi. Bölgede ikamet eden vatandaşlar ulaşımlarını büyük ölçüde kolaylaştıracak YHT projesinin bir an öne açılmasını bekliyor. Aradan eçen yıllara rağmen Yüksek Hızlı Tren hattının bir türlü açılmaamaması vatandaşları proje ipatal mi edildi diye düşünmeye sevk etmişti. Yapılan açıklamalar projenin iptal edilmediğini gösterdi. Peki Ankara-Sivas YHT ne zaman açılacak?

Ankara-Sivas YHT ne zaman açılacak?

Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, "Ankara-Sivas hattı test sürüşleri devam ediyor. 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde yapıldı. Ankara-Sivas YHT hattında artık son günleri yaşıyoruz. İnşallah son testlerle ayarlar yapılmaktadır. Tahminen 4 Eylül itibariyle bütün YHT'yi Yiğidolar ile buluşturacağız" dedi. Bu açıklama sonrası vatandaşlar 4 Eylül'de Ankara-Sivas YHT'nin açılmasını beklerken açılış bir kez daha ertelendi. Ankara-Sivas Yüksek Süratli Tren çizgisinin açılışı, 7'nci kere ertelendi. Birleşik Nakliyecilik Çalışanları Sendikası (BTS), çizginin tamamlanmadan hizmete girmesi nedeniyle kaza riskinin bulunduğuna yönelik ikazlarda bulunmuştu.

Sivas-Ankara YHT bilet fiyatı ne kadar?

Sivas-Anaka Yüksek Hızlı Tren seferlerinin bilet fiyatlarının uçak bilet fiyatından ucuz olması bekleniyor. Ancak otobüs biler fiyatlarından da bir miktar yüksek olması bekleniyor. Şu anda Sivas ile Ankara arasında otobüs bilet fiyatları 100 lira ile 120 lir arasında. 4 Eylül 2021'tarihinde açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarının da 150-180 lira civarında olacağı tahmin ediliyor.

Ankara Sivas arası YHT ile kaç saat?

Ankara - Yozgat - Sivas yüksek hızlı demiryolu projesi belirtilen güzergâhlar üzerindeki ulaşımı 12 saatten 2 saat 51 dakikaya düşürecektir.

Bir çok kez ertelendi

Hattın altyapı inşaatı 2008 yılında başlayarak, 2012 yılında tamamlanması ve yolcu taşınmasına başlanması planlanmıştır. Ancak, 2017 yılında hattın henüz bitmemesi üzerine dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, hattın 2018 yılında test sürüşlerinin tamamlanıp açılacağını belirtti.

8 Şubat 2019'da hattın açılışı ile ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta yaptığı konuşmasında "(...) Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle." dedi.

Ekim 2019'da dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan hattın açılışının Mayıs 2020'den önce yapılacağını duyurdu.

Hatta gerçekleşecek ilk test sürüşünün Aralık 2019'da yapılması beklenirken Mart 2020'de gerçekleşti.

Mayıs 2021'de hattın Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül 2021'de hattın Kırıkkale-Sivas kısmının açılacağı Ankara-Kırıkkale kısmında ise konvansiyel hattın kullanılarak açılış yapılacağı belirtildi.

Ankara - Sivas YHT hakkında detaylar

Ankara - Sivas yüksek hızlı demiryolu ya da Ankara - Sivas YHD, Türkiye'nin Ankara ve Sivas şehirleri arasında 2008 yılında inşasına başlanan yüksek hızlı demiryolu hattıdır. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olan YHT hattında TCDD Taşımacılık tarafından minimum 250km/saat hızla Yüksek Hızlı Tren seferleri düzenlenecektir. Hattın daha sonra Kars'a uzatılarak Bakü - Tiflis - Kars demiryolu'na bağlanması planlanmaktadır.[kaynak belirtilmeli] Ayrıca hattın Sivas'ta çatallanarak Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'a, Yerköy'de çatallanarak da Kayseri'ye kadar da götürülmesi planlanmaktadır. Toplam uzunluğu 405 km olan Ankara - Yerköy - Sivas hattının 293 km uzunluğundaki Yerköy - Sivas etabının yapımına Şubat 2009'da başlandı, fiziki altyapı çalışmaları %80 oranında tamamlandı ve 144 km uzunluğundaki bölümün 9 Şubat 2015'te kesin kabulü yapıldı.[kaynak belirtilmeli]. Şu anda hattın Balışeyh - Sivas kesiminde test sürüşleri sürerken, Kayaş - Balışeyh kesiminde çalışmalar sürmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.