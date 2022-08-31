Ankara Polatlı Soner Sarıkabadayı konseri ne zaman, saat kaçta? 3 Eylül Soner Sarıkabadayı konseri nerede yapılacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda birbirinden ünlü şarkıcılar Ankara'da hayranları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri etkinlikleri kapsamında Soner Sarıkabadayı 3 Eylül Cumartesi günü Polatlı'da konser verecek. Sevilen şarkıcının konserini kaçırmak istemeyenler Soner Sarıkabadayı Polatlı konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını merak ediyor.

Ankara Polatlı Soner Sarıkabadayı konseri ne zaman, saat kaçta? 3 Eylül Soner Sarıkabadayı konseri nerede yapılacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda birbirinden ünlü şarkıcılar Ankara'da hayranları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri etkinlikleri kapsamında Soner Sarıkabadayı 3 Eylül Cumartesi günü Polatlı'da konser verecek. Sevilen şarkıcının konserini kaçırmak istemeyenler Soner Sarıkabadayı Polatlı konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını merak ediyor.

Ankara Polatlı Soner Sarıkabadayı konseri ne zaman, saat kaçta?

Türk pop müziğinin sevilen ismi Soner Sarıkabadayı Ankara'nın Polatlı ilçesinde hayranları ile bir araya gelecek. Şarkılarını sevenleri ile seslendirecek olan Soner Sarıkabadayı'nın konseri 3 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Konser akşam saatlerinde başlayacak. Konserin başlama saatine ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

3 Eylül Soner Sarıkabadayı konseri nerede yapılacak?

Ankara Polatlı'da konser verecek olan Soner Sarıkabadayı on binlerce kişiyle birlikte şarkılarını seslendirecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde sahne alacak olan Soner Sarıkabadayı Çamlıca Caddesi ile Bakır Sokağı birleştiği köşesi Dede Korkut Mahalle Konağı önünde konser verecek.