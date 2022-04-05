Ankara milletvekili sayısı | Ankara'da kaç milletvekili var? 2023'te Ankara milletvekili sayısı kaç olacak? Ankara milletvekili sayısı arttı mı azaldı mı? Milletvekili illere göre dağılımını belirleyen YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlenirken Ankara 3, İstanbul 3, İzmir, 2 seçim bölgesinden oluşacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ankara milletvekili sayısının kaç olacağını merak edip araştırıyor.

Ankara milletvekili sayısı | Ankara'da kaç milletvekili var? 2023'te Ankara milletvekili sayısı kaç olacak? Ankara milletvekili sayısı arttı mı azaldı mı? Milletvekili illere göre dağılımını belirleyen YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlenirken Ankara 3, İstanbul 3, İzmir, 2 seçim bölgesinden oluşacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ankara milletvekili sayısının kaç olacağını merak edip araştırıyor.

YSK milletvekili illere göre dağılımını belirleyen kararını Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar sonrasında Ankara'da yaşayanlar kentlerinde kaç seçim bölgesi olacağını ve toplamda kaç milletvekili seçileceğini araştırmaya başladı.

Ankara'da kaç seçim bölgesi olacak?

Dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığı belirtildi. Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı. Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği ifade edildi.

Ankara milletvekili sayısı

Buna göre; Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak TBMM'ye gönderecek.

Ankara'da kaç milletvekili var?

TBMM nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgaline direniş göstermek üzere Türk milletinin ortaya koyduğu irade ile kurulan, asli görevi yürütmeyi denetlemek olan ve yasama erkini kullanan Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal devlet organıdır. "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varoluşunun temel dayanağını oluşturur.

Halihazırda tali kurucu iktidar olan TBMM, diğer anayasal devlet organlarından üstün değildir. Yasama yetkisi, yasa veya kanun yapma yetkisidir. Yasalar anayasaya aykırı olamaz. TBMM'nin anayasada da değişiklik yapma yetkisi bulunsa da bu yetki de Anayasa'nın Başlangıç bölümünde yer alan anlayışla ve anayasal bütünlüğe uygun olarak hareket etme ve ancak bu çerçeve içerisinde Anayasa'da değişiklik yapabilme ile sınırlıdır ve bu çerçevede meşruiyet kazanır.

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