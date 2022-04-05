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TIMETURK / GENEL / İstanbul milletvekili sayısı | 2023 seçiminde İstanbul'dan kaç milletvekili seçilecek? İstanbul'dan kaç vekil TBMM'ye girecek?

İstanbul milletvekili sayısı | 2023 seçiminde İstanbul'dan kaç milletvekili seçilecek? İstanbul'dan kaç vekil TBMM'ye girecek?

İstanbul milletvekili sayısı | 2023 seçiminde İstanbul'dan kaç milletvekili seçilecek? İstanbul'dan kaç vekil TBMM'ye girecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Buna göre bazı illerde bölge sayısı da yeniden belirlendi. Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 2023'te İstanbul'dan kaç milletvekili çıkacağını araştırmaya başladı. Peki İstanbul milletvekili sayısı düştü mü arttı mı?

2 Saat Önce
2022-04-05 09:34:08
İstanbul milletvekili sayısı | 2023 seçiminde İstanbul'dan kaç milletvekili seçilecek? İstanbul'dan kaç vekil TBMM'ye girecek?

İstanbul milletvekili sayısı | 2023 seçiminde İstanbul'dan kaç milletvekili seçilecek? İstanbul'dan kaç vekil TBMM'ye girecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Buna göre bazı illerde bölge sayısı da yeniden belirlendi. Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 2023'te İstanbul'dan kaç milletvekili çıkacağını araştırmaya başladı. Peki İstanbul milletvekili sayısı düştü mü arttı mı?

Resmi Gazete'de YSK Başkanlığı tarafından yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı aktarıldı.

İstanbul ve Ankara 3 seçim bölgesine ayrıldı

Dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığı belirtildi. Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı. Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği ifade edildi.

İstanbul milletvekili sayısı

İstanbul'dan kaç milletvekili çıkacağı İstanbullular tarafından araştırılmaya başlandı. İşte İstanbul milletvekili sayısı... İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak TBMM'ye gönderecek.

2023 seçiminde İstanbul'dan kaç milletvekili seçilecek?

İstanbuldan_kaç_vekil_TBMMye_girecek .

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