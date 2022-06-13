Ankara-Konya YHT bileti ne kadar oldu? 2022 Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı | Ankara-Konya YHT bilet ücreti kaç TL? Son günlerde ulaşım sistemlerine de peş peşe zamlar geldi. Vatandaşların hızlı ve ucuz olması nedeniyle tercih ettiği Yüksek Hızlı Tren seferlerine de son olarak yüzde 30 zam yapıldı. Her gün binlerce kişinin kullandığı Ankara-Konya YHT (Yüksek Hızlı Tren) bilet ücretlerine de zam geldi. Son gelen zamların ardından Ankara-Konya YHT bilet fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ankara-Konya YHT bileti ne kadar oldu? 2022 Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı | Ankara-Konya YHT bilet ücreti kaç TL? Son günlerde ulaşım sistemlerine de peş peşe zamlar geldi. Vatandaşların hızlı ve ucuz olması nedeniyle tercih ettiği Yüksek Hızlı Tren seferlerine de son olarak yüzde 30 zam yapıldı. Her gün binlerce kişinin kullandığı Ankara-Konya YHT (Yüksek Hızlı Tren) bilet ücretlerine de zam geldi. Son gelen zamların ardından Ankara-Konya YHT bilet fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Akarykıt ürünlerine gelen peş peşe zamlar nedeniyle şehir içi ve şehirler arası ulaşım sistemlerine büyük zamlar yapılmıştı. Şehir içi otobüs bilet fiyatları son aylarda adeta katlanarak arttı. Otobüs firmaları yükselen bilet fiyatları nedeniyle vatandaşların talebinin azaldığı için zor günler yaşadıklarını ifade ediyor. Karayolu ulaşımları gibi demir yolu ulaşım sistemlerine de peş peşe zamlar geldi. Son olarak Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerine yüzde 30 oranında artış yaşandı.

Ankara-Konya YHT bileti ne kadar oldu?

Vatandaşların sıkça kullandığı Ankara-Konya YHT bilet ücretleri de arttı. Gelen son zamlardan sonra Konya-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı 87 liraya yükseldi.

2022 Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı

YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15 zam yapılmıştı. Haziran ayında da YHT bilet fiyatlarına bir zam daha geldi. Peş peşe gelen zamlardan Ankara-Konya arası yolcuları da etkilendi. Ankara-Konya YHT bileti ücreti 87 TL oldu.

Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 2022

Aralık ayında Ankara-İstanbul seferi için 84 TL olan bilete 3 Ocak 2022'de yaklaşık yüzde 20 zam yapılmış ve bilet 101 TL'ye yükselmişti. Mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 zam yapılan bilet fiyatlarına son olarak yüzde 30 artış oldu. Ankara-İstanbul bilet fiyatı son 6 ay içerisinde 84 TL'den 195 TL'ye yükseldi.

Konya İstanbul YHT bilet fiyatı kaç TL?

Yüzde 30 zammın ardından Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya yükseldi.

YHT (Yüksek Hızlı Tren) nedir?

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu, 2003'te TCDD tarafından Ankara - İstanbul arasındaki illeri kapsayan 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatına başlanmıştır. Etütler yapıldıktan sonra ilk somut adım 2004'te atılmış ve yüksek hızlı demiryolu için yer açma işlerine başlanmıştır. 23 Nisan 2007'de hattın ilk etabı olan 245 kilometre (152 mi) uzunluğundaki Ankara - Eskişehir etabında deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009'da da 1 saat 25 dakika süren ilk yolculu ticari işletim yapılmıştır.

Bu gelişmeyi 2011'de Ankara - Konya arasında inşa edilen 300 kilometre/saat (190 mph) azami hıza uygun Polatlı - Konya yüksek hızlı demiryolu'nun hizmete girmesi takip etmiştir. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu, 2014'te Eskişehir'den İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e, 2019'da ise Avrupa Yakası'ndaki Halkalı'ya kadar uzatılmıştır.

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu ağının doğuda Erzincan'a, batıda İzmir'e, kuzeybatıda Kapıkule'ye, güneyde Mersin ve Adana'ya ve güneydoğuda Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam etmektedir.

Yüksek Hızlı Tren adı altında gerçekleştirilen yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı hizmeti, 2009 - 2016 yılları arasında doğrudan TCDD tarafından yapılırken, 2016 yılı itibarıyla TCDD Taşımacılık tarafından yapılmaya başlanmıştır.