Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 2022 | Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti kaç TL oldu? 2022 YHT bilet ücretleri ne kadar oldu? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle şehir içi ve şehirlerarası ulaşım sistemlerine de zam yapılması kaçınılmaz oldu. Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından şehirlerarası otobüs bileti fiyatları katlanarak artmıştı. Vatandaşların sıkça kullandığı yüksek hızlı tren sefer ücretlerine de büyük zam geldi. İstanbul-Ankara arasında her gün binlerce kişinin kullandığı YHT biletlerine yüzde 30 zam geldi.

Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 2022 | Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti kaç TL oldu? 2022 YHT bilet ücretleri ne kadar oldu? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle şehir içi ve şehirlerarası ulaşım sistemlerine de zam yapılması kaçınılmaz oldu. Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından şehirlerarası otobüs bileti fiyatları katlanarak artmıştı. Vatandaşların sıkça kullandığı yüksek hızlı tren sefer ücretlerine de büyük zam geldi. İstanbul-Ankara arasında her gün binlerce kişinin kullandığı YHT biletlerine yüzde 30 zam geldi.

Son günlerde hava, kara, deniz ve raylı ulaşımlara peş peşe zam gelmişti. Vatandaşlar ulaşım hatlarına gelen zamlar nedeniyle memleketlerine giderken iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Ulaşım zamlarından bu kez de Yüksek Hızlı Tren seferleri etkilendi. YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15 zam yapılmıştı. Haziran ayında da YHT bilet fiyatlarına bir zam daha geldi.

YHT bilet fiyatlarına zam mı geldi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT (Yüksek Hızlı Tren) biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Szamla birlikte 2022'de YHT'ye dördüncü kez zam yapılmış oldu.

Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 2022

Gelen yüzde 30'luk zamla birlikte Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası YHT bilet ücreti 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti kaç TL oldu?

Aralık ayında Ankara-İstanbul seferi için 84 TL olan bilete 3 Ocak 2022'de yaklaşık yüzde 20 zam yapılmış ve bilet 101 TL'ye yükselmişti. Mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 zam yapılan bilet fiyatlarına son olarak yüzde 30 artış oldu. Ankara-İstanbul bilet fiyatı son 6 ay içerisinde 84 TL'den 195 TL'ye yükseldi.

Konya Ankara YHT bilet fiyatı ne kadar?

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi.

Konya İstanbul YHT bilet fiyatı kaç TL?

Son gelen zamların ardından Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya

YHT (Yüksek Hızlı Tren) nedir?

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu, 2003'te TCDD tarafından Ankara - İstanbul arasındaki illeri kapsayan 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatına başlanmıştır. Etütler yapıldıktan sonra ilk somut adım 2004'te atılmış ve yüksek hızlı demiryolu için yer açma işlerine başlanmıştır. 23 Nisan 2007'de hattın ilk etabı olan 245 kilometre (152 mi) uzunluğundaki Ankara - Eskişehir etabında deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009'da da 1 saat 25 dakika süren ilk yolculu ticari işletim yapılmıştır.

Bu gelişmeyi 2011'de Ankara - Konya arasında inşa edilen 300 kilometre/saat (190 mph) azami hıza uygun Polatlı - Konya yüksek hızlı demiryolu'nun hizmete girmesi takip etmiştir. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu, 2014'te Eskişehir'den İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e, 2019'da ise Avrupa Yakası'ndaki Halkalı'ya kadar uzatılmıştır.

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu ağının doğuda Erzincan'a, batıda İzmir'e, kuzeybatıda Kapıkule'ye, güneyde Mersin ve Adana'ya ve güneydoğuda Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam etmektedir.

Yüksek Hızlı Tren adı altında gerçekleştirilen yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı hizmeti, 2009 - 2016 yılları arasında doğrudan TCDD tarafından yapılırken, 2016 yılı itibarıyla TCDD Taşımacılık tarafından yapılmaya başlanmıştır. .