Ankara hava durumu (20 Aralık 2021 Pazartesi ve 18 Ocak 2022 Salı)

Ankara’da hava durumu nasıl olacak? Ankara’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak? Kar yağışı ne kadar sürecek?

Ankara hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Ankara'nın Aralık ve Ocak ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Kış mevsiminin başlaması ile hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Ankara'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak? Kar yağışı ne kadar sürecek?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle kış ayı ile birlikte ile vatandaşlar yağmur, kar ve soğukların ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Ankara'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Ankara hava durumu..

Ankara 30 günlük hava durumu (20 Aralık 2021 Pazartesi ve 18 Ocak 2022 Salı)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Ankara'da hava sıcaklığı maksimum 9 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise -8 derece olarak ölçülmüştür. Ankara'da 20 Aralık 2021 Pazartesi ve 18 Ocak 2022 Salı tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 1 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı -8 derece olarak ölçülmüştür. 29 Aralık Çarşamba-31 Aralık Cuma ile 6 Ocak Perşembe-7 Ocak Cuma tarihleri arasında Ankara'da yağmur ve kar yağışının görüleceği bildirildi. Diğer günlerde ise oldukça soğuk bir havaya eşlik eden parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı söylenmektedir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 11-9 derece arasında olacaktır.

20 Aralık 2021 Pazartesi Ankara hava durumu

20 Aralık 2021 Pazartesi günü Ankara'da 1 derece çoğunlukla bulutlu ve soğuk bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: BGB 13 km/sa

Görüş Uzaklığı: 11 km

Nem: %77

Çiy Noktası: -3 C

Bulut Oranı: %76

Basınç: 1007 mbar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.