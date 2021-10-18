Ankara hava durumu (18 Ekim 2021 Pazartesi ve 18 Kasım 2021 Pazartesi)

Ankara hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Ankara’nın Ekim ve Kasım ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Ankara’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Ankara’da hava durumu nasıl olacak? Ankara’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Ankara hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Ankara'nın Ekim ve Kasım ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Ankara'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Ankara'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Ankara'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Ankara hava durumu..

Ankara 30 günlük hava durumu (18 Ekim 2021 Pazartesi ve 18 Kasım 2021 Pazartesi)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Ankara'da hava sıcaklığı maksimum 22 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 11 derece olarak ölçülmüştür. Ankara'da 18 Ekim 2021 Pazartesi ve 18 Kasım 2021 Pazartesi tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 11 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 0 derece olarak ölçülmüştür. 3 Kasım Çarşamba ve 6 Kasım Cumartesi tarihleri arasında Ankara'da hafif yağış görülse de genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 13-18 derece arasında olacaktır.

18 Ekim Pazartesi Ankara hava durumu

18 Ekim 2021 Pazartesi günü Ankara'da 16 derece çoğunlukla açık bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: BKB 2 km/sa

Görüş Uzaklığı: 8 km

Nem: %70

Çiy Noktası: 5 C

Bulut Oranı: %11

Basınç: ↑ 1018 mbar

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