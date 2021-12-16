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TIMETURK / GENEL / Ankara'da taksi ücretleri zamlandı

Ankara'da taksi ücretleri zamlandı

Kilometre başına yapılan zam oranı yüzde 27, taksi açılış ücretine yapılan zam oranı ise yüzde 16 oldu.

3 Saat Önce
2021-12-16 15:07:22
Ankara'da taksi ücretleri zamlandı

Başkent Ankara'da kilometre başına 3,70 TL olan taksi ücreti, 4,70 TL'ye çıkartılarak yüzde 27 zam yapıldı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin yönetim kurulu onayıyla Ankara'da taksiler için yeni ücret tarifesi 17 Aralık Cuma (yarın) gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Yeni ücret tarifesine göre Ankara'da taksimetre açılış ücreti 5 TL'den 6 TL'ye yükseldi. Ankara'daki taksilerde kilometre ücreti ise 3,70 TL'den 4,70 TL'ye çıktı. Taksi indi-bindi ücreti ise 12 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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