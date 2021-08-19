Memur-Sen'in Ankara'da yapacağı program nedeniyle bazı yolların 19 Ağustos Perşembe günü saat 18.00-20.30 saatleri arasında trafiğe kapanacağı duyuruldu. Trafikte sürpriz yaşayan vatandaşlar alternatif yolların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara alternatif yollar hangileri? Ankara'da hangi yollar kapalı?

Memur-Sen'in Ankara'da yapacağı program nedeniyle bazı yolların 19 Ağustos Perşembe günü saat 18.00-20.30 saatleri arasında trafiğe kapanacağı duyuruldu. Trafikte sürpriz yaşayan vatandaşlar alternatif yolların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara alternatif yollar hangileri? Ankara'da hangi yollar kapalı?

19 Ağustos Perşembe günü Ankara'da bazı yollar kapalı olacak. Memur-Sen Konfederasyonunca Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda 18.00-20.30 saatleri arasında program düzenlenecek. Bu program nedeniyle Ankara'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Peki Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara alternatif yollar hangileri?

Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?

Program nedeniyle açık hava toplantısı nedeniyle perşembe günü saat 15.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anıt Caddesi'nin tamamı, Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile bağlantı yolları tek taraflı), GMK Bulvarı (Kültür Sokak ile Anadolu Meydanı arası Kızılay istikameti), Kazım Karabekir Caddesi-Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit ve yan varyantlar dahil), Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikameti ve Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yan varyantlar, Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Ankara alternatif yollar hangileri?

Araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili olarak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Memur-Sen nedir?

Memur Sendikaları Konfedarasyonu, kısaltması Memur-Sen olan 1995'te kurulan memur sendikaları konfederasyonu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.