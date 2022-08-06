Ankara'da bugün hava yağmurlu mu? 7 Ağustos Pazar Ankara'da hava nasıl? Ankara'da yağmur mu var? Sağanak saat kaçta başlayacak? Ağustos aylarında pek çok ilimizde sıcaklık rekorları kırılırken bir yandan sağanak yağmur uyarısı yapıldı. İç Anadolu ve Ege bölgelerinde beklenen sağanak yağışın su baskınlarına ve sele neden olabileceği yönünde uyarı geldi. Ankara'da 7 Ağustos Pazar günü açık havada planı olanlar da Ankara'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji ve Ankara Valiliği bu soruya yaptığı uyarı ile yanıt verdi.

Ankara'da bugün hava yağmurlu mu? 7 Ağustos Pazar Ankara'da hava nasıl? Ankara'da yağmur mu var? Sağanak saat kaçta başlayacak? Ağustos aylarında pek çok ilimizde sıcaklık rekorları kırılırken bir yandan sağanak yağmur uyarısı yapıldı. İç Anadolu ve Ege bölgelerinde beklenen sağanak yağışın su baskınlarına ve sele neden olabileceği yönünde uyarı geldi. Ankara'da 7 Ağustos Pazar günü açık havada planı olanlar da Ankara'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji ve Ankara Valiliği bu soruya yaptığı uyarı ile yanıt verdi.

Ankara'da hafta sonu için plan yapan vatandaşları üzen açıklama Meteoroloji'den ve Ankara Valiliği'nden geldi. Ankara'da aşırı sıcak geçen bir Temmuz ayından sonra Ağustos ayının başında havaların daha da sıcak olması beklenirken sağanak yağış uyarısı geldi.

Ankara'da bugün hava yağmurlu mu?

Ankara'da yaşayanlar hava bugün yağmurlu mu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Başkentte hava sıcaklıkları yüksek seyredecek ancak sağanak yağışlar da kent genelinde görülecek. Ankara'da 6 Ağustos Cumartesi ve 7 Ağustos Pazar günleri sağanak yağmur bekleniyor. Dışarıda planı olanlar yanlarında mutlaka yağmurlıuk ve şemsiye bulundurmasında fayda var.

7 Ağustos Pazar Ankara'da hava nasıl?

7 Ağustos Pazar günü Ankara genelinde araıklı olarak sağanak yağmur bekleniyor. Ankra Valiliği'nden yapılan açıklamada "Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

6 Ağustos Cumartesi kent genelinde yağmur uyarısı!

Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

Ankara'da sağanak yağmur Pazar günü saat kaçta başlayacak?

Ankara'da 7 Ağustos Pazar günü kent genelinde sağanak yağmut geçişleri bekleniyor. Yağmurların ne zaman saat kaçta başlayacağına dair henüz resmi bir duyuru gelmedi. Ancak vatandaşların sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmalarında fayda var.

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