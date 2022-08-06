Ankara'da bugün hava nasıl? 6 Ağustos Cumartesi hava yağmurlu mu? Ankara'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? Ağustos aylarında olmamamıza rağmen pek çok kentimiz için sağanak yağış uyarısı geldi. 6 Ağustos Cumartesi günü Ankara'da planı olan vatandaşlar da uyarıdan nasibini aldı. Ankara'da Cumartesi günü hava nasıl olacak sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Valilikten Ankara'ya sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki Ankara'da yağmur saat kaçta yağacak ve ne zaman bitecek?

Ankara'da bugün hava nasıl? 6 Ağustos Cumartesi hava yağmurlu mu? Ankara'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? Ağustos aylarında olmamamıza rağmen pek çok kentimiz için sağanak yağış uyarısı geldi. 6 Ağustos Cumartesi günü Ankara'da planı olan vatandaşlar da uyarıdan nasibini aldı. Ankara'da Cumartesi günü hava nasıl olacak sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Valilikten Ankara'ya sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki Ankara'da yağmur saat kaçta yağacak ve ne zaman bitecek?

Ankara'da bu hafta sonu hava yağışlı geçecek. Ankara Valiliği vatandaşları uyardı. Ankara'da Ağustos ayında nişan, düğün gibi açık hava organizasyonları yapacak olanları üzen açıklama yapıldı. Ankara'da 6 Ağustos Cumartesi günü planı olanlar Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nin açıklaması ile şaşırdı.

Ankara'da bugün hava nasıl?

Ankara'da 6 Ağustos'ta sağanak yağmur bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlardan tedbir almaları istendi. Ankara Valiliği'nden açıklamada "Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

6 Ağustos Cumartesi hava yağmurlu mu?

Pek çok kentimizde aşırı sıcaklar etkili olruken bazı kentlerimizde de sağanak yağmur bekleniyor. Ankara'da da sağanak yağmur bekleniyor. Ankara Valiliği "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Ankara'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?

Ankara'da 6-7 Ağustos tarihleri arasında şiddetli sağanak yağmur beklenyor. 6 Ağustos'ta yağmurun öğleden sonra başlaması bekleniyor.