Ankara Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu | ABB burs başvurusu nasıl yapılır? Günümüzde binlerce öğrenci eğitimlerini burs alarak maddi yönden daha kolay idame ettiriyor. Devletin verdiği bursların yanında yerel yönetimler de öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere burs vereceğini açıkladı. Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) burs başvurusu nereden yapılı? BB üniversite bursu var mı? ABB üniversite öğrencilerine burs veriyor mu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu | ABB burs başvurusu nasıl yapılır? Günümüzde binlerce öğrenci eğitimlerini burs alarak maddi yönden daha kolay idame ettiriyor. Devletin verdiği bursların yanında yerel yönetimler de öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere burs vereceğini açıkladı. Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) burs başvurusu nereden yapılı? BB üniversite bursu var mı? ABB üniversite öğrencilerine burs veriyor mu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş bir seçim vaadini daha yerine getiriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ünversite öğrencilerine burs müjdesi geldi. Burs almak isteyen binlerce öğrenci ABB'nin duyurusundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu nereden yapılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) burs başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine de burs vermeye başlayacak. Mansur Yavaş üniversite ğrencilerine burs verme sözünü yerine getiriyor. “Başkent'in Güneşleri Projesi” ile maddi durumu olmayan, ikametgâhı Ankara'da olan ya da örgün eğitim sistemi içinde yer alan üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca eğitim desteği sağlanması amaçlanıyor.

Başkan Yavaş'ın talimatıyla ‘Bir Öğrenci de Siz Okutun' sloganıyla başlatılan proje sayesinde eğitim yardımı yapacak gönüllüler ile öğrencilerin bir araya gelmesi sağlanacak.

Türkiye'deki yerel yönetimlere de örnek teşkil edecek projeyi yürüten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi tarafından çalışmalar hızlandırılırken, gönüllü özel ve tüzel kişiler, şirketler, siteler, AVM yönetimleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından karşılıksız eğitim yardımı (burs) verilmesi için koordinasyon çalışmalarına başlandı.

ABB burs başvurusu nasıl yapılır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesine burs almak isteyen öğrenciler ve gönüllü burs vermek isteyenler için birer başvuru formu yer alıyor. Başvurular başlarken, eğitim yardımı için başvuru yapan öğrencilerin kriterleri Eğitim Yardımı Komisyonu'nca belirlenecek ve 12 ay kesintisiz eğitim yardımı sağlayan gönüllülere de “Teşekkür Belgesi” verilecek.

Gönüllülerin ismi ve veya işyeri unvanları isteğe bağlı olarak Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak. Her gönüllü, maddi durumu yetersiz ve eğitimine devam etmekte güçlük çeken bir ya da daha fazla öğrenciye aylık burs vererek eğitim desteği sağlamış olacak.

Burs nedir?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Burs geri ödeniyor mu?

Burslar geri ödemesiz olur. Alınan burslar hiçbir şekilde geri ödenmez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.