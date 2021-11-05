Ankara Millet Bahçesine nasıl gidilir? Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara Millet Bahçesi'nde otopark var mı? Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını yapmıştı. 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşan Ankara AKM Millet Bahçesi Ankaralıların şehir stresinden kaçıp rahat nefes alabileceği sosyal yaşam alanı haline geldi. Her yaştan ziyaretçisi için çeşitli sosyal imkanları barındıran Ankara Millet Bahçesi'nin nerede olduğu da Ankaralılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Ankara Millet Bahçesi'nin özellikleri...

Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara Millet Bahçesine nasıl gidilir? Ankara Millet Bahçesi'nde otopark var mı? Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını yapmıştı. 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşan Ankara AKM Millet Bahçesi Ankaralıların şehir stresinden kaçıp rahat nefes alabileceği sosyal yaşam alanı haline geldi. Her yaştan ziyaretçisi için çeşitli sosyal imkanları barındıran Ankara Millet Bahçesi'nin nerede olduğu da Ankaralılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Ankara Millet Bahçesi'nin özellikleri...

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri Ankra'da açıldı. 700 bin metrekare alanı üzerine kurulan bu dev Millet Bahçesi Ankaralılara şehir parkı olarak hizmet verecek. Ankaralılar açılışın ardından Millet Bahçesi'ne yoğun ilgi gösterdi. On binlerce Ankaralı havaların da güzel olmasını fırsat bilerek Ankara AKM Millet Bahçesi'nde güzel vakit geçirdi. Ankara Millet Bahçesi'nin nerede olduğunu bilmeyenler Ankara Millet Bahçesine nasıl gidilir? Ankara AKM millet bahçesi nerede? sorusuna yanıt arıyor.

Ankara AKM millet bahçesi nerede?

Ankara AKM Millet Bahçesi Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı. Millet Bahçesine gitmek isteyen Ankaralılar Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? sorusunu soruyor. Ankara AKM Millet Bahçesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Atatürk Orman Çiftliği'yle başlayor ve Ankara Hergelen Meydanı'na kadar uzanıyor. Ankara AKM Millet Bahçesi, Atatürk Orman Çiftliği, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'munun bulunduğu alanı birbirine bağlıyor.

Ankara Millet Bahçesine nasıl gidilir?

Ankara AKM Millet Bahçesi'ne ulaşım oldukça kolay. Ankara'nın her yerinden Ankara AKM Millet Bahçesi'ne toplu taşıma kullanarak ulaşabilirsiniz. Ankara AKM Millet Bahçesi'nden geçen EGO otobüslerinin saatlerini ve sefer sayılarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...

Ankara Millet Bahçesi özellikleri

Ankara millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

Ankara Millet Bahçesi birbirinden güzel bitki ve rengarenk çiçeklerle bürünmüş durumda. Ankara Millet Bahçesi'nde 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.

Göletler ve yürüyüş parkurlarının da bulunduğu Ankara Millet Bahçesi'nde bir çok etkinlik alanı da yer alıyor.

Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.

Millet bahçesinde yer alan 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

7 bin 661 metrekarelik millet kıraathanesi ise çevreye duyarlı yeşil çatı uygulamasıyla gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Millet kıraathanesinde, kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer salonu ve çocuk aktivite alanı bulunuyor.

Sanat atölyelerinin yer aldığı millet bahçesinde, 700 kişilik konferans salonu da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Başkentlilerin aileleri ve sevdikleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği AKM Millet Bahçesi'nde ayrıca açık hava sineması, tören alanı, pazar yeri, çocuk kulübü, binicilik alanı, tohum merkezi, kır lokantası, sağlık merkezi ve cami yer alıyor.

Öte yandan, vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.