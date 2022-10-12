Andropoz Akya kim? Andropoz dizisi Akya'yı kim oynuyor? Yusuf'un kızı Akya kimdir? Netflix ekranlarında 8 Ekim'den itibaren yayınlanmaya başlayan Andropoz dizisi kısa sürede platformun en çok izlenen dizileri arasına adını yazdırmayı başardı. Başrollerinde Engin Günaydın, Tamer Karadağlı ve Derya Karadaş'ın yer aldığı dizide Akya karakteri de oyunculuğu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Andropoz dizisi Akya'nın kim olduğu pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Andropoz Akya kim? Andropoz dizisi Akya'yı kim oynuyor? Yusuf'un kızı Akya kimdir? Netflix ekranlarında 8 Ekim'den itibaren yayınlanmaya başlayan Andropoz dizisi kısa sürede platformun en çok izlenen dizileri arasına adını yazdırmayı başardı. Başrollerinde Engin Günaydın, Tamer Karadağlı ve Derya Karadaş'ın yer aldığı dizide Akya karakteri de oyunculuğu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Andropoz dizisi Akya'nın kim olduğu pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

İlk bölümü 8 Ekim'de yayınlanan Andropoz dizisi kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Türk orijinal dizisi Andropoz oyuncu kadrosu ve konusu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 50'li yaşlarında olan tuhafiyeci Yusuf'un değişim çabasını anlatan ve bu değişim sürecinde başından geçenleri anlatan dizide Yusuf'un kızı Akya'nın da kim oldğu merak ediliyor. Peki Andropoz dizisi Akya kimdir?

Andropoz Akya kim?

Netflix'in orijinal Türk dizilerinden olan Andropoz'da Akya karakterini genç oyuncu Doğa Zeynep Doğuşlu canlandırmaktadır. Doğa Zeynep Doğuşlu pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Doğa Zeynep Doğuşlu Andropoz dizisinde Akya karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Andropoz dizisi Akya'yı kim oynuyor?

Andropoz dizisinde Akya karakterine genç oyuncu Doğa Zeynep Doğuşlu oynuyor.

Yusuf'un kızı Akya kimdir?

Yusuf'un kızı Akya dizide gözü açık, mal mülk peşinde genç bir kızı canlandırıyor. Akya arkadaş çevresi tarafından sevilen ancak korkulan biridir.

Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir?

Doğa Zeynep Doğuşlu 2000 yılında dünyaya geldi. Sinema ve dizi oyuncusu olan Doğa Zeynep Doğuşlu Deniz Gamze Ergüven'in Mustang filminde canlandırdığı Nur karakteri ile tanındı

İlk ekran deneyiminde izleyicilerden tam not alan Doğa Zeynep Doğuşlu sırasıyla pek çok dizide daha rol aldı.

Doğa Zeynep Doğuşlu Kanal D'de yayınlanan Babam ve Ailesi dizisinde Çiçek İpekçi karakterini canlandırdı. Ardından 2018 yılında Koca Koca Yalanlar projesinde yer aldı.

Doğa Zeynep Doğuşlu son olarak Netflix'te yayınlanan Andropoz dizisinde Akya karakterini oynadı.

Andropoz konusu nedir?

Andropoz, Engin Günaydın tarafından Netflix için oluşturulan, ilk bölümü 8 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, senaryosunu Engin Günaydın'ın yazdığı dram ve komedi türündeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Engin Günaydın, Tamer Karadağlı ve Derya Karadaş yer almaktadır.

Andropoz dizisi oyuncuları

Engin Günaydın - Yusuf

Tamer Karadağlı - Halit

Derya Karadaş - Meryem

Turgut Tunçalp - Mahmut Timuçin

Şebnem Hassanisoughi - Fadime

Gülçin Santırcıoğlu - Şahinde