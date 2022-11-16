Andor 13. bölüm ne zaman yayınlanacak? Star Wars Andor 13 bölüm izle var mı? Andor bitti mi? Disney Plus'ın heyecanla beklenen dizisi Andor 21 Eylül'de yayınlanan 3 bölümle izleyiciler sunuldu. Dizi kısa sürede platformun en sevilen ve en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Yıldız Savaşları tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği dizide heyecan giderek artıyor. 12. bölümü 23 Kasım'da yayınlanan dizinin 13. bölümü ise büyük bir merakla bekleniyor. Peki Andor 13. bölüm yayınlanacak mı? Andor final mi yaptı?

Yıldız Savaşları tutkunlarının uzun zamandır büyük bir heyecanla beklediği dizi 21 Ekim'de Disney Plus'ta gösterime girdi. Disney'in en sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Star Wars Andor dizisinde heyecanın dozu da giderek artıyor. 12. bölümü izleyenler Andor 13. bölüm ne zaman? Star Wars Andor 13 bölüm izle var mı? Andor bitti mi? sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. İşte Star Wars Andor dizisi hakkında detaylar...

Andor 13. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yıldız Savaşları Andor 23 Kasım'da yayınlanan 12. bölüm ile sezon finali yaptı. Dizinin 13. bölümü şu an için yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümlerini izlemek isteyenler 2. sezonu bekleyecek.

Andor bitti mi?

Disney+'ın sevilen dizisi Andor 12. bölümün ardlndan ekranlara veda etti. Sezon finali yapan Andor'un 2. sezonu sabırsızlıkla bekleniyor.

Star Wars Andor 13 bölüm izle var mı?

Star Wars Andor dizisini izlemek isteyenler Disney Plus'a üye olmak zorunda. Andor 13. bölüm izle seçeneği şu anda olmayacak. Dizinin 2. sezonunun ardından yeni bölümler izleyicilere sunulacak.

Star Wars: Andor 2. sezon ne zaman başlayacak?

21 Eylül'de yayınlanan ilk bölüm ile platformun en çok izlenen yapımları arasına adını yazdıran Star Wars: Andor'un merakla 2. sezonu bekleniyor. Dizinin yazarı Tony Gilroy merakla beklenen Star Wars: Andor 2. sezon hakkında yaptığı açıklamalar ile dizi seveleri sevindidi. Gilroy açıklamasında Kasım ayında ikinci sezon çekimlerine başlamacağını dıyurdu. Bu açıklama baz alınarak bir değerlendirme yapılırsa eğer Star Wars: Andor 2. sezonun 2024 yılının kış aylarına doğru gösterime girmesi oldukça muhtemel.

Andor 1. sezon bölümleri

1. Bölüm: 21 Eylül

2. Bölüm: 21 Eylül

3. Bölüm: 21 Eylül

4. Bölüm: 28 Eylül

5. Bölüm: 5 Ekim

6. Bölüm: 12 Ekim

7. Bölüm: 19 Ekim

8. Bölüm: 26 Ekim

9. Bölüm: 2 Kasım

10. Bölüm: 9 Kasım

11. Bölüm: 16 Kasım

12. Bölüm: 23 Kasım

Star Wars: Andor hakkında

Star Wars: Andor Disney+ orijinal dizisidir. Dizi Tony Gilroy tarafından oluşturulmuştur. Rogue One (2016) olaylarından beş yıl öncesini anlatan dizi devrimci olan ve sonunda İsyana katılan bir hırsız olan Cassian Andor'un yaşantısına odaklanır. Disney+ yayın hizmeti için Star Wars spin-off filmi Rogue One'ın (2016) bir prequel olan dizi, filmin olaylarına giden beş yıl boyunca hırsıza dönüşen Asi casus Cassian Andor'u takip ediyor.

Disney+ nedir?

Disney+ (Disney Plus) Walt Disney Company'nin Media and Entertainment Distribution bölümü tarafından işletilen, Amerika merkezli, ücretli abonelik modeliyle çalışan bir over-the-top seç-izle video servisidir.

Servis, çoğunlukla yapımını Walt Disney Studios ve Walt Disney Television'ın üstlendiği film ve televizyon dizilerini içerir. Serviste Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve bazı bölgelerde Star markalarına özel bölümler bulunur. Orijinal Disney+ yapımı filmler ve diziler de servis üzerinden dağıtılır.

Servis Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hollanda'da 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı[4] ve sürekli olarak genişlemesini sürdürerek Haziran 2022'de Türkiye'de de kullanıma açıldı.