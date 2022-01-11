Ançüezin adını tariflerde, televizyonlarda, dizilerde, filmlerde duymuş olabilirsiniz. Peki ançüez nedir? Ançüez nasıl hazırlanır? Ançüez nerelerde satılır? Ançüez nasıl tüketilir? Sizler için tüm bu soruların yanıtlarını araştırdık ve derledik...



Ançüez Türk Dil Kurumu tarafından kısaca "hamsi ezmesi" olarak tanımlanır. Ançüez, Akdeniz mutfağında kendine sıkça yer bulan, İtalyan mutfağında çok sevilen bir balık mezesidir. Çoğunlukla hamsiden hazırlanır. Fakat sardalyadan da yapılabilir. Fileto veya ezme olarak karşımıza çıkabilir ve genellikle soğuk bir şekilde tüketilir.

Balık tuzlanır ve çeşitli baharatlarla lezzetlendirilir, doğru bir şekilde konservelere veya kavanozlara yerleştirilir. Bu şekilde uzun bir süre saklanarak güvenle tüketilebilecek hale gelir. Bu yöntem balıkların kolay bir şekilde bozulmaması için çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır.

Ançüez nasıl yapılıyor?

Hamsi veya sardalya tuzlanarak veya farklı baharatlarla harmanlanarak saklanabilir. Bunun için en yaygın olarak kullanılan yöntem tuzlamadır. Bu yöntemi uygulamak için hamsileri güzel bir şekilde temizlemek gerekir. Temizlenen hamsileri yıkayıp bir süzgeçte tüm suyu süzülene dek bekletmeniz gerekir. Daha sonra temiz bir kavanozun içerisine bol miktarda kaya tuzu döküp, kaya tuzunun üzerine bir kat hamsi dizmelisiniz. Daha sonra tekrar kaya tuzu koyup bu şekilde tüm hamsiler bitene kadar aynı işlemi tekrar etmelisiniz. Kalan son hamsileri dizdikten sonra yine bol miktarda kaya tuzuyla kavanozu doldurmanız gerekir.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra kavanozda boş yer kalırsa üzerine ağırlık yapabilecek büyüklükte temiz bir taş yerleştirdikten sonra kavanozun kapağını ağzı hava almayacak şekilde kapayın. Bu şekilde en az 45 gün bekletin. Daha sonra tüketmeye başlayın. Her defasında tüketeceğiniz kadar balığı kavanozdan aldıktan sonra kavanozu tekrar hava almayacak şekilde kapatmalısınız.

Ançüez nerede satılır?

Ançüezi denemek istiyorsanız onu büyük marketlerin konserve reyonlarından satın alabilirsiniz. Aynı zamanda güvenilir online alışveriş sitelerinden de ançüezi temin edebilirsiniz.

Ançüez nasıl tüketilir?

Ançüezi üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirerek tüketebilirsiniz. İsterseniz sevdiğiniz baharatları da üzerine serpiştirebilirsiniz. Ayrıca onu sandviçlerinize, pizzalarınıza, salatalarınıza ve makarnalarınıza ilave ederek lezzetlerini ikiye katlayıp tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.