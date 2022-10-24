Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başörtüsü düzenlemesi için Anayasa'da bir maddede değişikliğe gidileceğini açıkladı. Bozdağ 24. maddenin değişeceğini duyurdu. Peki Anayasa'nın 24. maddesi nedir? 24 madde içeriği nedir? Anayasa 24 maddede ne yazıyor?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başörtüsü düzenlemesi için Anayasa'da bir maddede değişikliğe gidileceğini açıkladı. Bozdağ 24. maddenin değişeceğini duyurdu. Peki Anayasa'nın 24. maddesi nedir? 24 madde içeriği nedir? Anayasa 24 maddede ne yazıyor?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündemde olan başörütsü anayasa değişikliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ açıklamasında "Başörtüsü için tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi." dedi. Bozdağ açıklamasında sadece 24. maddenin değişeceğini açıkladı.

Anayasa'nın 24. maddesi nedir?

İşte Anayasa'nın 24. maddesi;

VI. Din ve Vicdan Hürriyeti

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Bozdağ: Çalışma yaptık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Biz bir çalışma yaptık, önce siyasilerle arkasından anayasa hukuku profesörlerle bir araya geldik. Daha sonra kabine bir sunum yaptım. Görüşmeler sonrası şuna karar verdik. Tek maddede yapalım. Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. 24. madde. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlar için değil başı açık kadınların da hakkını koruyacak." dedi.