24. ve 41. madde nedir? 24. ve 41. madde içeriği neler? Bakan Bozdağ'dan Anayasa açıklaması geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başörtüsüyle ilgili anayasa düzeyinde çalışma yapılması için talimatı vermişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da flaş bir açıklama geldi. Bozdağ 24 ve 41. madde çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Peki çalışmanın yapıldığı 4. madde ve 42. madde nedir?

24. ve 41. madde nedir? 24. ve 41. madde içeriği neler? Bakan Bozdağ'dan Anayasa açıklaması geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başörtüsüyle ilgili anayasa düzeyinde çalışma yapılması için talimatı vermişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da flaş bir açıklama geldi. Bozdağ 24 ve 41. madde çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Peki çalışmanın yapıldığı 4. madde ve 42. madde nedir?

Başörütüsü ile ilgili anayasa değişikliğinde flaş bir gelişme yaşandı. Başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifi hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ son gelişmeyi duyurdu. Bozdağ açıklamasında "24. ve 41. madde çalışması tamamlandı" dedi.

Bakan Bozdağ'dan Anayasa açıklaması: 24. ve 41. madde çalışmaları tamamlandı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş açıklama geldi.

Bozdağ, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı ve gündeme dair öenmli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ gündemde olan anayasa çalışmasına ilişkin "24. ve 41. madde üzerindeki çalışmalarımız tamamlandı, sunulacak aşamaya geldi, Cumhurbaşkanımız sunun derse bugün MKYK'da sunarız" dedi.

24. ve 41. madde nedir

MADDE 24- Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

MADDE 41- Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.(2)

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

(1) Bu maddenin kenar başlığı “I. Ailenin korunması” iken, 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkranın sonuna “ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ibaresi eklenmiştir.

Anayasa'nın tüm maddeleri için https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/ adresine gidebilirsiniz.

Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi: "Eğer dürüstsen, eğer samimiysen, şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta samimiyse, şayet bu zat, gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa... Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Üstelik bu konuda elimizde, Cumhur İttifakı olarak başlattığımız girişimle Meclisimizin 2008 yılında ortaya koyduğu bir irade de mevcuttur. AK Parti ve MHP olarak o dönemde hazırladığımız 5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, bu hususta aksi yönde düzenleme yapılamayacağı, uygulamaya gidilemeyeceği açık kaydıyla birlikte yeniden çıkartalım."