Anaokulu açılış tarihi 2021 | Milyonlarca öğrenci ile birlikte öğretmen ve velilerin de yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Okulların 6 Eylül'de açılacağı MEB tarafından ilan edilmişti. Okullarının başlamasına az bir zaman kala veliler için de okul heyecanı başladı. Özellikle anaokuluna çocuklarını gönderecek olan veliler hazırlıklara başladı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenlenecek. Peki Anaokulları ne zaman açılacak? 2021 anasınıfı ne zaman açılacak? İşte 2021 anaokulu, kreş ve anasınıfında okulların açılacağı tarih...

Milyonlarca öğrenci ile birlikte öğretmen ve velilerin de yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Okulların 6 Eylül'de açılacağı MEB tarafından ilan edilmişti. Okullarının başlamasına az bir zaman kala veliler için de okul heyecanı başladı. Özellikle anaokuluna çocuklarını gönderecek olan veliler hazırlıklara başladı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenlenecek. Peki Anaokulları ne zaman açılacak? 2021 anasınıfı ne zaman açılacak? İşte 2021 anaokulu, kreş ve anasınıfında okulların açılacağı tarih...

Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerde de bir telaş başladı. Okullarda yüz yüze eğitimlerin başlanacağının açıklanmasıyla çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek için koşturan veliler kırtasiyelerin yolunu tuttu. Anaokulu ve anasınıfı öğrencileri için durum biraz daha farklı. İlk defa öğrenciliği tadacak olan miniklerin okula başlama tarihi de bir hafta erken. Peki snaokulları ne zaman açılacak? 2021 anasınıfı ne zaman açılacak?

2021 anaokulları ne zaman açılacak?

MEB 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların 6 Eylül'de açılacağını duyurdu. Eğitimlerin yüz yüze yapılacağı okullarda koronavirüs tedbirleri için hazırlıklar başladı. ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri okula biraz daha erken başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Yani Anaokulu ve anasınıfı öğrencileri 31 Ağustos'ta umum eğitimi için okullarda olacak.

1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

1.sınıf öğrencileri için de uyum eğitimi haftası olacak. 1. sınıflar da 1 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.

MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimi

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir. 10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir. 11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

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