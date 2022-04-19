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Alya ne demek? Alya adının anlamı nedir? Alya ismi Kuran'da geçiyor mu? Alya kız ismi mi?

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TIMETURK / GENEL / Alya ne demek? Alya adının anlamı nedir? Alya ismi Kuran'da geçiyor mu? Alya kız ismi mi?

Alya ne demek? Alya adının anlamı nedir? Alya ismi Kuran'da geçiyor mu? Alya kız ismi mi?

Alya ne demek? Alya adının anlamı nedir? Alya ismi Kuran'da geçiyor mu? Çocuk sahibi olmanın heyecanını yaşayan anne babalar internetten isim arama telaşına düştü. Son zamanlarda oldukça popüler olan Alya isminin anlamı herkes tarafından merak ediliyor. Alya modern ve çağdaş bir isim olarak ön plana çıkıyor. Peki Alya adının anlamı nedir? İşte son zamanlarda yeni doğan bebeklere verilen Alya isminin anlamı ve kökeni.

3 Saat Önce
2022-04-19 11:57:45
Alya ne demek? Alya adının anlamı nedir? Alya ismi Kuran'da geçiyor mu? Alya kız ismi mi?

Alya ne demek? Alya adının anlamı nedir? Alya ismi Kuran'da geçiyor mu? Çocuk sahibi olmanın heyecanını yaşayan anne babalar internetten isim arama telaşına düştü. Son zamanlarda oldukça popüler olan Alya isminin anlamı herkes tarafından merak ediliyor. Alya modern ve çağdaş bir isim olarak ön plana çıkıyor. Peki Alya adının anlamı nedir? İşte son zamanlarda yeni doğan bebeklere verilen Alya isminin anlamı ve kökeni.

Çocuk bekleyen ailelerin en zorlandığı konulardan biri de çocuklarına isim bulmaktır. Çocuklarının karakterine uygun, iyi anlamlı isimleri arayan aileler son zamanlarda sıkça duyulan Alya isminin anlamını araştırıyor. İnternette Alya adının ne anlama geldiği son zamanlarda en sık sorgulanan konulardan biri. alya isminin kökeni, Alya isminin özellikleri de anne babalar tarafından merak ediliyor.

Alya ne demek?

Alya modern ve geleneksel havası olan bir isimdir. Son zamanların en dikkat çekici isimlerinden biri olan Alya "Gök, sema, yüksek yer" anlamına gelmektedir.

Alya adının anlamı nedir?

Kulağa oldukça hoş gelen Alya ismi son yıllarda oldukça fazla tercih ediliyor. Alya'nın iki farklı anlamı vardır.

Birinci anlamı: Şeref

İkinici Anlamı: Gök, Sema, Yüksek yer, Yükseklik, Dağ tepe anlamındadır.

Alya isminin kökeni nedir?

Alya ismi Türk kökenlideğildir. Alya Arapça kökenli bir isimdir.

Alya kız ismi mi?

Alya ismi yeni doğan kız bebeklerine verilen bir isimdir.

Alya Kuran'da geçiyor mu?

Pek çok aile çocuklarına Kuran'da geçen isimler vermek istiyor. Peki Alya Kuran'da var mı? Alya ismi Kuran'da geçen isimlerden biri değildir.

Alya TDK anlamı

Türk Dil Kurumu'nda Alya'nın anlamı yoktur.

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