Altunizade-Çamlıca metrosu ne zaman başlayacak? Altunizade-Çamlıca Metro Hattı inşaatı ne zaman bitecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu binlerce İstanbullunun merakla beklediği Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metro Hattı projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altunizade-Çamlıca hattında binlerce kişinin ulaşımını kolaylaştıracak metro hattı projesi için sona gelindi. Peki Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı metro hattı inşaatı ne zaman başlayacak?

Altunizade-Çamlıca metrosu ne zaman başlayacak? Altunizade-Çamlıca Metro Hattı inşaatı ne zaman bitecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu binlerce İstanbullunun merakla beklediği Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metro Hattı projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altunizade-Çamlıca hattında binlerce kişinin ulaşımını kolaylaştıracak metro hattı projesi için sona gelindi. Peki Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı metro hattı inşaatı ne zaman başlayacak?

Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen “EURASIA RAIL Fuarı” açılış programına katılan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metro projeleri ile ilgili önemli açıkalmalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu binlerce kişinin trafik sorununu ortadan kaldıracak Altunizade-Çamlıca metrosu projesi ile ilgili de önemli detaylara değindi.

Altunizade-Çamlıca metrosu ne zaman başlayacak?

İstanbul'a Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metro Hattı ve Kazlıçeşme -Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projelerinde çalışmalara başlandığını söyleyen Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti: İstanbul'a yeni 2 metro hattı daha kazandırıyoruz. Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metro Hattı ve Kazlıçeşme -Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projelerinde çalışmalara başladık. Ayrıca lojistik faaliyetlerin, üretimin büyümesi ve gelişmesinde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda da ülkemize kazandırmayı planladığımız 25 lojistik merkezden; 12'sini işletmeye aldık” dedi.

Metro inşaatları ne zaman bitecek?

“Bir diğer hattımız da 31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu. Tünel işimizin yüzde 71'ini tamamladık. Projenin tamamını da 2022 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. İstanbul'un bir başka uluslararası havalimanındaki Sabiha Gökçen-Pendik Kaynarca Metrosu ile burayı da metro hatlarına entegre ediyoruz. Kadıköy - Kartal - Kaynarca Raylı Sistem Hattı'nı 7,4 kilometre uzunluktaki bu hatla Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağız. Yüzde 87 fiziki gerçekleşme kaydettik.

Bu projemizi de 2022 yılı ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyoruz. İstanbul'daki bir başka projemiz ise Kirazlı - BaşakşehirHattı'nın doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)- Bahçelievler- Güngören -Bağcılar Kirazlı Metrosu'nun (8,4 kilometre), Yüzde 60'a yakın fiziki gerçekleşmesi var. Hattı 2022 sonunda hizmete alacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldığımız; çalışmalarına geçen yıl başladığımız 6,2 km'lik Başakşehir - Çam ve SakuraŞehir Hastanesi- Kayaşehir Metrosunu 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz.

Altunizade-Çamlıca Metrosu hakkında

Altunizade - Çamlıca Metro Hattı, İstanbul'un Anadolu yakasında, ilk istasyonu Altunizade, son istasyonu ise Bosna Bulvarı olan 4 km uzunluğundaki metro projesidir.

Metro hattı 4 istasyondan oluşmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilecektir. Bu metro hattı tıpkı M6 (Levent - Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü) Metro Hattı gibi bir mini metro hattı olacaktır.

Hat uzunluğu: 4 km (2,5 mi)

Terminal: Altunizade-Bosna Bulvarı

İstasyon sayısı: 4

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