Altındağ Belediyesi Kıraç konseri saat kaçta? Ankara Altınfest Kıraç konseri nerede? 22 Mayıs Pazar Kıraç konseri ne zaman başlayacak? Kıraç hayranları ile 22 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen Altınfest etkinliğinde bir araya gelecek. Yaz aylarının gelmesiyle pek çok belediye konser etkinliklerine başladı. Ankara'da da Kıraç sevenleri ile bir ayara gelecek. Kıraç konserine gitmek isteyenler 22 Mayıs'ta Kıraç konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

Altındağ Belediyesi Kıraç konseri saat kaçta? Ankara Altınfest Kıraç konseri nerede? 22 Mayıs Pazar Kıraç konseri ne zaman başlayacak? Kıraç hayranları ile 22 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen Altınfest etkinliğinde bir araya gelecek. Yaz aylarının gelmesiyle pek çok belediye konser etkinliklerine başladı. Ankara'da da Kıraç sevenleri ile bir ayara gelecek. Kıraç konserine gitmek isteyenler 22 Mayıs'ta Kıraç konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Altınfest” binlerce Ankaralıyı ağırladı. Altınfest ile 7'den 70'e herkes eğlendi. Festivalde en çok da çocuklar eğlendi. İlüzyon, Jönklör, Bando, Palyaço, Yüz boyama ve Rodeo gibi etkinliklerle eğlenen çocuklar, alana kurulan oyun gruplarında ise gönüllerince oynama imkanı buldu. Altındağ Belediyesi Altınfest etkinlikleri kapsamında konserlere de start verdi. 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Tuğba Yurt konserinin ardından 22 Mayıs'ta Kıraç konser verecek.

Altındağ Belediyesi Kıraç konseri saat kaçta?

22 Mayıs Pazar günü milyonların sevgilisi Kıraç unutulmaz şarkıları ile Ankaralılara unutulmaz bir gün yaşatacak. Kıraç Konseri 22 Mayıs'ta saat 20:00'de başlaycak. Ücretsiz olan konsere tüm vatandaşlar davetli olacak.

Ankara Altınfest Kıraç konseri nerede?

Kıraç konseri Başkent Millet Bahçesinde gerçekleşecek. Konser 22 Mayıs'ta saat 20.00'de başlayacak.

Altınfest'e büyük ilgi

Ankara'ya 19 Mayıs coşkusunu yayan Altınfest'in renkli anlar yaşandı. Spor etkinlikleri, tiyatro, 12D sinema, karaoke, Formula 1 ve Slot car heyecanı Altınfest'te eğlenceyi doruğa ulaştırdı. Sahne etkinlikleri ise her yaştan katılımcının büyük beğenisini topladı. Sahnede bütün hünerlerini sergileyen Kale'nin Altın Çocukları izleyenlerden tam not aldı. Çocukları hem eğlendiren hem de eğiten etkinlikler aileler tarafından büyük takdir topladı.