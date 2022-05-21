Altındağ Belediyesi Tuğba Yurt konseri saat kaçta? Ankara Tuğba Yurt konseri nerede yapılacak? 21 Mayıs Tuğba Yurt konseri ne zaman başlayacak? Belediyeler çeşitli etkinlikler ile yaza merhaba diyor. Ankara Altındağ Belediyesi de “Altınfest” kapsamında konserler düzenliyor. 21 Mayıs'ta yapılması planlanan Tuğba Yurt konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağı Ankaralılar tarafından merak ediliyor.

Altındağ Belediyesi Tuğba Yurt konseri saat kaçta? Ankara Tuğba Yurt konseri nerede yapılacak? 21 Mayıs Tuğba Yurt konseri ne zaman başlayacak? Belediyeler çeşitli etkinlikler ile yaza merhaba diyor. Ankara Altındağ Belediyesi de “Altınfest” kapsamında konserler düzenliyor. 21 Mayıs'ta yapılması planlanan Tuğba Yurt konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağı Ankaralılar tarafından merak ediliyor.

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Altınfest” binlerce kişiyi ağırladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen “Altınfest” organizasyonunda pek çok etkinlik ve konser de düzenlenecek. Konserlerde sevdikleri sanatçılarla buluşmak isteyen vatandaşlar konserlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Altındağ Belediyesi Tuğba Yurt konseri saat kaçta?

Tuğba Yurt Ankara'da hayranları ile buluşacak. 21 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan konser saat 18:00'de başlayacak.

Ankara Tuğba Yurt konseri nerede yapılacak?

Tuğba Yurt konseri Ankara'da Altınfest alanında yapılacak. Başkent Millet Bahçesi'nde yapılacak olan konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor. Başkent Millet Bahçesi'nde, her yaştan binlerce kişiyi bir araya getiren Altınfest, tüm katılımcıları eğlencenin doruğuna ulaştırdı. İlüzyon, Jönklör, Bando, Palyaço, Yüz boyama ve Rodeo gibi etkinliklerle eğlenen çocuklar, alana kurulan oyun gruplarında ise gönüllerince oynama imkanı buldu. Altınfest'e katılan herkes, festivalden yüzü gülerek ayrıldı. .