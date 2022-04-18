Altın yükselmeye devam eder mi? Nisanda gram altın yükselir mi, düşer mi? Altın alınır mı? Altın için uzmanlardan flaş tahmin!

Altın yükselmeye devam eder mi? Nisanda gram altın yükselir mi, düşer mi? Altın için uzmanlardan flaş tahmin geldi. Haftanın ilk işlem gününde gram altın yükselişe geçti. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlardan altına ilişkin flaş tahminler gelirken vatandaşlar da gram altını alınır mı? sorusuna yanıt arıyor. ABD'de piyasasında yaşanan durumlar nedeniyle ons altında yaşanan hızlı artış gram altının da yükselmesine neden oldu.

Altın yükselmeye devam eder mi? Nisanda gram altın yükselir mi, düşer mi? Altın için uzmanlardan flaş tahmin geldi. Haftanın ilk işlem gününde gram altın yükselişe geçti. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlardan altına ilişkin flaş tahminler gelirken vatandaşlar da gram altını alınır mı? sorusuna yanıt arıyor. ABD'de piyasasında yaşanan durumlar nedeniyle ons altında yaşanan hızlı artış gram altının da yükselmesine neden oldu.

Nisan ayında altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendi. Altın yatırımcıları uluslararası piyasada yaşanan ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler nedeniyle oldukça zorlandı. Uluslararası piyasda ons altın fiyatlarında yaşanan hılzlı artış ülkemizde gram altının da değerlenmesine neden oldu. Artan döviz kurlarıyla birlikte gram altın yeninden 900 TL seviyelerine geldi. Altında yaşanan hızlı değerlenme yatırımcıları sevindirirken altına yatırım yapmak isteyenleri zorladı

Altın yükselmeye devam eder mi?

Altının yükselmesi uluslararası piyasalara bağlı. ABD'den gelen ekonomikverilerde iyileşme olması ve enflasyonunun düşmeye başlaması altını durdurabilir. Ayrıca Rusya-Ukrayna hattında yeni bir belirsizlik havasının ortaya çıkması altına olan ilgiyi ve talebi artırıyor. Rusya ile Ukrayna arasında varılacak bir ateşkes altının yükselişini durdurabilir.

Altın uzmanı İslam Memiş atına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum" diyen Memiş açıklamasına şöyle devam etti: "1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED'in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor. Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir. Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz."

Altın neden yükseldi?

18 Nisan Pazartesi günü altın güne yükselişle başladı. Gram altın alış 928.8795 (TL) satış 936.8426 (TL) olarak işlem gördü. Gram altında yaşanan artışın nedeni Ons altın fiyatlarında hızlı yükseliş. Ons altın 1990 dolar sınırını geçti.

Altında artış sürer mi?

Altın, Ukrayna savaşı, artan enflasyon ve ABD'de resesyon riskleri gibi faktörlerin güvenli varlıklara olan talebi artırmasıyla son beş haftanın zirvesine yükseldi. Altında artışın sürüp sürmmeyceğine dair yorum yapmak şu aşamada oldukça güç.

Altın alınır mı?

Fed'in faizleri artırmaktan agresif bir yaklaşım sergileyeceğine dair işaretlerle, hazine tahvili getirileri yüzde 3'e yaklaşırken altındaki yükseliş de dengelenmeye başladı.

Altın ne kadar oldu?

Altın 18 Nisan Pazartesi günü haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Gram altın ve ons altında yaşana gelişmeler yatırımcılarını sevindirdi. Gram altın 18 Nisan Pazartesi saat 09.50 sıralarında Alış 928.8 TL

Satış 936.8 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Altın için kritik 4 madde

1. Rusya Ukrayna Krizi:

2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri

3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları

4. Kur korumalı TL mevduat

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildi. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez...