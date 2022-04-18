Altın neden yükseliyor? Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın daha da artar mı? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla birlikte uluslararası piyasalar karıştı. Güvenli liman olarak adlandırılan altına ilgi artarken ons altın ve gram altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. FED'in de faizleri artırmasından sonra altında bir hareketlik yaşandı. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar yaşanan gelişmelerden sonra gram altın yükselmeye devam eder mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte altında dair son gelişmeler...

Altın neden yükseliyor? Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın daha da artar mı? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla birlikte uluslararası piyasalar karıştı. Güvenli liman olarak adlandırılan altına ilgi artarken ons altın ve gram altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. FED'in de faizleri artırmasından sonra altında bir hareketlik yaşandı. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar yaşanan gelişmelerden sonra gram altın yükselmeye devam eder mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte altında dair son gelişmeler...

Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş'ten altına dair flaş analizler geldi. Memiş son günlerde yaptığı açıklamada 'Gram altın 1450 lira olacak' dmişti. Memiş açıklamasına şöyle devam etti: "FED'de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak, altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak." Memiş'in açıklamalarından sonra altın yatırımcıları ve altına yatırım yapmak isteyenler Gram altın yükselmeye devam eder mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Altın neden yükseliyor?

İslam Memiş'in altına dair yaptığı değerlendirmesi şöyle: "2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. Bu yıl FED ile altın arasında bir savaş başlayacak. Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak. Yatırımcılar sürekli altın almak isteyecek, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecek. FED'de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak."

Altın ne kadar oldu?

Altın 18 Nisan Pazartesi günü haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Gram altın ve ons altında yaşana gelişmeler yatırımcılarını sevindirdi. Gram altın 18 Nisan Pazartesi saat 09.50 sıralarında Alış 928.8 TL

Satış 936.8 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Altın yükselmeye devam eder mi?

Memiş atına ilişkin açıklamalarını şöyle devam ettirdi: "Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. 1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED'in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor. Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir. Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz."

Wall Street'ten flaş altın analizi

Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri ve altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken Wall Street'deki analistlerden yeni bir değerlendirme geldi.

Wall Street anketine göre 13 katılımcı analistin çoğu, bu hafta için altın fiyat beklentileri sorulduğunda, tahminlerinin yükseliş yönünde olduğunu bildirdi. Analistlerin yüzde 46'sı daha yüksek seviyeler öngörürken, 31'lik kesim ise daha büyük bir geri çekilme öngörerek düşüş eğilimindeydi. Ankete katılan analistlerin yüzde 23'ü ise çekimser kaldı.

Yapılan yatırımcı anketine göre ise, 1254 katılımcı perakende yatırımcıdan yüzde 72'si daha yüksek fiyatlar bekliyor. Katılımcıların yüzde 16'sı düşüş eğilimi beklentisindeyken, yüzde 12'si ise çekimser göründü. Bu, 19 Kasım'dan bu yana en yüksek perakende katılımı oldu.

Birçok analist, altının ons başına 1980 dolar seviyesini geçtikten sonra kaydettiği teknik ilerlemeye işaret ederek, bunun metale olan güçlü ilginin bir işareti olduğunu ve fiyatları yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır. .