Altın, dolar, euro Ağustos tahmini! Ağustos'ta gram altın, dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar, altın, euro yükselmeye devam eder mi? Altın ne olur? soruları şu sıralar pek çok yatırımcı tarafından soruluyor. ABD Merkez Bankası FED'den gelen faiz artırma kararı ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen faiz yükseltme hamlesi sonrası döviz ve altın fiyatlarında oldukça hareketli günler yaşandı. Elinde altını ve dövizi olanlar Ağustos ayında nasıl bir süreç yaşanacağını merak edip araştırıyor. İşte Ağustos'ta uzmanlardan altın, dolar ve euro yorumları...

Temmuz ayı altın ve döviz için oldukça hareketli geçti. Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde altın ve döviz fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Elinde dövizi ve altını olanlar Altın, dolar, euro Ağustos tahmini! Ağustos'ta gram altın, dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar, altın, euro yükselmeye devam eder mi? Altın ne olur? sorularına yanıt arıyor. Uzmanlardan gelen açıklamalar oldukça şaşırtıcı. İşte Ağustos ayında altın, dolar ve euro tahminleri...

Ağustos'ta gram altın, dolar yükselir mi, düşer mi?

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gelen açıklama altın yatırımcılarını oldukça şaşırttı. Memiş yatırımcılara Ağustos ayını işaret etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Ağustos'ta son şans var" diyerek tahminlerini paylaştı. Memiş altına yönelik açıklamalarında şunları söyledi: "Altın ve gümüşün ons fiyatında toparlanmalar olabilir. Aman ha 1000 lira seviyesinden gram altın almayın, Ağustos'ta son şans var. Döviz kurlarında, emtia fiyatlarının gram bazında son bir şans olacak. Ağustos ayını şans ayı olarak belirleyeceğiz. ABD'de büyüme rakamları açıklandı, balon patladı, berbat. Teknik olarak ABD ekonomisi resesyona girdi. Gerçek fiyatlamalar gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor Ağustos ayında göz önünde bulundurulması gereken rakamların gram altın TL'de 950-1000 lira, dolarda ise 17-18 bant aralığıç. Eylül ayında ne bombalar patlayacak, hep beraber göreceğiz. Şirket iflasları, jeopolitik riskler, resesyon fiyatlamaları, neler olacak neler..."

Dolar, altın, euro yükselmeye devam eder mi?

Memiş, "Yıl sonuna kadar gram altında 1450 lira bekliyoruz. Gümüşün gram fiyatında 20 lira. Altının ons fiyatında 2350 dolar, dolar/TL kurunda beklentim 20-21 lira aralığı. Yılın son çeyreğinde, son aylarda bu rakamları bekliyor olacağım. Bin lira seviyesine yükselen gram altında, şöyle bir süreç var, herkes korku ve panikle gram altın almaya koşuyor. Alayım mı soruları, tamamen komedi. 1000 liraya kadar kimse ilgilenmiyor, 1000 lirayı kırınca herkes koşa koşa bir şeyler almaya koşuyor" ifadelerini kullandı.