Altın Ağustos'ta ne olur? Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın Ağustos'ta düşer mi, yükselir mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya piyasaları büyük bir şok yaşadı. İlk etapta altına olan talep artarken jeopolitik risklerin beraberinde getirdiği yüksek enflasyon nedeniyle ülkelerden peş peşe faiz artırımı haberleri geldi. Ons altında sert düşüşler yaşanırken yurt içinde döviz kurlarında yaşanan artıştan destek alan gram altın 1000 TL sınırını aştı. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da Ağustos ayında gram altın düşer mi yoksa çıkar mı? sorusuna yanıt artıyor.

Altın yatırımcıları jeopolitik risklerden oldukça fazla etkileniyor. Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ukrayna'yı işgale kalkışmasına dünya ülkelerinden sert tepki geldi. Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiyle enerji piyasaları darboğaza girdi. Petrol ve doğalgaz başta olmak üzere pek çok enerji ürününe gelen zamlarülkelerin enflayonunu da tetikledi. Eflasyon rekorları kıran ülkelerde merkez bankaları faiz silahına sarılması altının ons tarafından güç kaybetmesine neden oldu. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyenler yaşanan son gelişmelerden sonra Altın Ağustos'ta ne olur? Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın Ağustos'ta düşer mi, yükselir mi? sorularına yanıt arıyor.

Altın Ağustos'ta ne olur?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere ve altın satmak isteyenlere Ağustos uyarısı geldi. Yaptığı analizlerle dikkatleri çeken İslam Memilş "1000 lira seviyesinden gram altın almayın" diyerek Ağustos ayını işaret etti. İşte Memiş'in açıklamaları: "Altın ve gümüşün ons fiyatında toparlanmalar olabilir. Aman ha 1000 lira seviyesinden gram altın almayın, Ağustos'ta son şans var. Döviz kurlarında, emtia fiyatlarının gram bazında son bir şans olacak. Ağustos ayını şans ayı olarak belirleyeceğiz. ABD'de büyüme rakamları açıklandı, balon patladı, berbat. Teknik olarak ABD ekonomisi resesyona girdi. Gerçek fiyatlamalar gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor."

Gram altın Ağustos'ta düşer mi, yükselir mi?

Memiş açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Ağustos ayında göz önünde bulundurulması gereken rakamların gram altın TL'de 950-1000 lira, dolarda ise 17-18 bant aralığı. Eylül ayında ne bombalar patlayacak, hep beraber göreceğiz. Şirket iflasları, jeopolitik riskler, resesyon fiyatlamaları, neler olacak neler..."

Altın yükselmeye devam eder mi?

Altının gidişatını etkileyecek çok önemli faktörler önümüzdeki aylarda da devrede oalcağı düşünülüyor. Dünya ülkeleri faizleri artırmaya devam edecek gib görünüyor. Bu durum ons altın fiyatlarını bir miktar aşağı çekebilir. Ancak yurt içinde doların değerlenmesi ile gram altın da bir miktar toparlanma desteği bulabilir.

FED faiz artırırsa gram altın yükselir mi, düşer mi?

FED'in açıklaaycağı faiz oranı altın piyaslarını yakından ilgilendiriyor. Altın piyasasında FED kararı belirleyici olacak. FED eğer faizleri artırma yoluna giderse bu altını baskılayabilir. Uluslararası arenada ons altın fiyatlarında bir miktar gerileme olsa da yurt içinde doların değer kazanması ile gram altın bir miktar değerlenebilir.