Alparslan Kuytul neden tutuklandı? Alparslan Kuytul hangi suçtan tutuklandı? Alparslan Kuytul kaç sene hapis cezası aldı? Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararının ardından gözaltına alınmıştı. Alparslan Kuytul savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alparslan Kuytul neden tutuklandı? Alparslan Kuytul hangi suçtan tutuklandı? Alparslan Kuytul kaç sene hapis cezası aldı? Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararının ardından gözaltına alınmıştı. Alparslan Kuytul savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Alparslan Kuytul'un gözaltına alınma haberi sosyal medyadan duyurulmuştu. Furkan Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Alparslan Kuytul Hocaefendi, ifadesi alınmak üzere sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı" demişti. Kuytul'un avukatı Bilal İpek ise açıkamasında "Adliyedeyiz, savcı Koray Sarısaçlı'nın şikayeti üzerine Alparslan hocayı mevcutlu bir şekilde ifadesinin alınmasını istemiş. Şuan savcılıkta ifadesi alınıyor" demişti. Gözaltına alındıktan sonra savcılıkça ifadesi alınan Alparslan Kuytul tutuklandı.

Alparslan Kuytul hangi suçtan tutuklandı?

Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Kuytul, sabah Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Kuytul nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alparslan Kuytul neden tutuklandı?

Vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan iş insanı Koray Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü. Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.