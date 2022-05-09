Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? Alparslan Kuytul hangi suçtan yargılanıyor? Alparslan Kuytul gözaltına mı alındı? Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı belirtildi. Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul sosyal medyadan yaptığı paylaşımında 'Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz..' dedi. Alparslan Kuytul'un niye gözaltına alındığı merak edilir oldu.

Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? Alparslan Kuytul hangi suçtan yargılanıyor? Alparslan Kuytul gözaltına mı alındı? Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı belirtildi. Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz.." dedi. Alparslan Kuytul'un niye gözaltına alındığı merak edilir oldu.

Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Gözaltına alınma haberini Kuytul'un eşi Semra Kuytul sosyal medya hesabından duyurdu. Semra Kuytul da "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz..'" ifadelerini kullandı.

Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 21 yıla kadar hapis cezası istenen Alparslan Kuytul 2019 yılının Aralık ayında tahliye edilmişti.

Zorla senet iddiası

Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, 7 milyon dolarlık senetin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü. Sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü. Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.

Alpaslan Kuytul kimdir?

Alpaslan Kuytul 1965'te Adana'nın Karataş ilçesinde dünyaya geldi.

Alpaslan Kuytul 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

1993-1997 yılları arasında Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördüğü bilinen Kuytul, Adana'daki bir vakfın kurucusudur. .