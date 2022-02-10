Almanya işçi alımı 2022 | Almanya işçi alımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Almanya'ya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya iş gücünü desteklemek ve açık bulunan pozisyonları kapatmak için 2022 yılında 1.5 milyon işçi alacağını açıkladı. 4 bin euro maaşla Almanya'da işçi olmak isteyen vatandaşlar da Almanya işçi alımı başvurularının nasıl yapılacağını ve Almanya'ya işçi olarak nasıl gidileceğini araştırıyor. Almanya'ya işçi alımı başvurusu için öncelikle konsolosluklara başvurmak gerekiyor. İşe Almanya işçi başvurusuna dair detaylar....

Almanya işçi alımı 2022 | Almanya işçi alımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Almanya'ya işçi olarak nasıl gidilir? Almanya iş gücünü desteklemek ve açık bulunan pozisyonları kapatmak için 2022 yılında 1.5 milyon işçi alacağını açıkladı. 4 bin euro maaşla Almanya'da işçi olmak isteyen vatandaşlar da Almanya işçi alımı başvurularının nasıl yapılacağını ve Almanya'ya işçi olarak nasıl gidileceğini araştırıyor. Almanya'ya işçi alımı başvurusu için öncelikle konsolosluklara başvurmak gerekiyor. İşe Almanya işçi başvurusuna dair detaylar....

Almanya ekonomi bakımından Dünya'nın önde gelen ülkelerinden biri. Dünya ekonomisinde ilk 5 arasında yer alan Almanya aynı zamanda Avrupa'nın da lokomotif ülkesidir. Almanya sanayisi ve teknolojisi ile pek çok ülkeye ihracat yapıyor ancak bazı noktalarda işçi açığını kapatamıyor. Almanya işçi açığını kapatabilmek için 1,5 milyon işçi alacağını duyurdu. Ülkemizde yaşayan vatandaşlar da Almanya'ya gitmek için ne yapılması gerektiğini araştırmaya başladı.

Almanya işçi alımı 2022

Almanya'da garsonluk, su tesisatçılığı ve tır şoförlüğü de ülkede önemli bir personel açığı bulunuyor. Almanya'da ara eleman eksikliği Almanya'da giderek artıyor. Yüksek maaşlara rağmen bazı meslek dallarında eleman bulunamıyor. Almanya kritik sektörlerdeki eleman açığını kapatmak için 1.5 milyon işçi alımı yapacak. Almanya'da 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ve yaşlı- hasta bakıcı açığı var. Almanya işçi alımı başvurularının nasıl yapılacağı sorusu da pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Almanya işçi alımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Almanya'ya işçi olarak gitmek için öncelikle vize başvurusu yapmak gerekiyor. Vize başvurusunda yabancı dil bilisi ve mesleki bilgilerinizi belge ile kanıtlamanız sizin avantajınıza olacaktır. İşçi alımı başvurusu için vize başvurusu yapacak olanlar işçi alım yasası kapsamında vize başvuru yapacaktır. Başvurular Alman Konsolosluğu aracılığıyla yapılır. İlk etapta 6 aylık iş arama vizesi alarak başvuru yapmanız gerekiyor.

Almanya işçi alımı hangi mesleklerde ve alanlarda olacak?

Almanya'da pek çok ara meslek gruplarında ve zanaat gerektiren mesleklerde işçi alımı yapılacaktır. Almanya işçi alımı için öncelikle garsonluk, tır şoförlüğü ve sağlık bölümleri ön plana çıkıyor. İşte Almanya işçi başvurusunda öncelikli olan meslekler;

Boyacılar

Ressamlar

Mutfak şefi

Bahçıvan ve bahçe uzmanı

Kasap

Fırıncı

Alçı ustası

Sıvacı

Profesyonel şoförler

Lokantacı

Duvar işçisi

Beton işçisi

Çatı tamircisi/Çatı Ustası

Marangoz

Mozaik işçisi

Berber

Kuaför

Almanya işçi maaşı ne kadar?

Almanya'da işçi alımında maaşların ortalama 3 bin Euro ile 4 bin Euro arasında değişeceği tahmin ediliyor.

2022 Almanya asgari ücret ne kadar?

Almanya'da aylık sabit asgari ücret uygulaması bulunmuyor. Almanya'da asgari ücreti saatlik çalışma olarak hesaplanıyor. Almanya'da saatlik asgari ücret 12 Euro civarında. Ancak Almanya'da asgari ücret eyaletlerden eyalete göre değişkenlik gösterebiliyor. Ortalama olarak günde 10 saat çalışan bir işçi 100 euro ile 120 euro arasında maaş alır.