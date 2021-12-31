Almanya işçi alımı | Almanya'ya işçi nasıl gidilir? Almanya işçi başvurusu nasıl yapılır? Almanya çeşitli sektörlerdeki işçi açığını kapatmak için 1.5 milyon işçi alacağını duyurdu. Aranan mesleklerin başında ise hasta bakıcı, hemşire, su tesisatçısı, tır şoförü ve garson gelmektedir. 1970’li yıllarda ülkemizden Almanya'ya milyonlarca işçi gitmiş ve bu ülkeye yerleşmiştir. Almanya'ya işçi olarak gitmek isteyenler ise başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Almanya işçi alımı | Almanya 1.5 milyon işçi alımı yapacağını duyurdu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya çeşitli pozisyonlardaki eleman açığını kapatmak için başka ülkelerden işçi alma yolunu gidiyor. Almanya'ya işçi nasıl gidilir? Almanya işçi başvurusu nasıl yapılır? sorusu ise bu duyurudan sonra pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Almanya 1.5 milyon işçi alacak. Almanya hasta bakıcı, hemşire, su tesisatçısı, tır şoförü, garson vee hizmet sektörü çalışanlarını alacak. 1970'li yıllarda ülkemizden Almanya'ya milyonlarca işçi gitmiş ve bu ülkeye yerleşmiştir. Özellikle Almanya'nın Türk işçi aldığı dönemlere benzer şekilde Almanya'da Türk işçilerin ülkeye gelmesine ve çalışmasına olanak sağlayan yeni uygulamalar gündemde.

Almanya işçi alımı

AB'nin ekonomisi ve s anayisi en büyük ülkesi Almanya, yüzde 3'lerde bulunan işsizlik oranını daha da düşürmek için eleman açığını kapatmak istiyor. Almanya kritik sektörlerdeki eleman açığını kapatmak için 1.5 milyon işçi alımı yapacak. Almanya'da 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ve yaşlı- hasta bakıcı açığı var. İlk başta bu açığı kapatmak için işçi alımı yapılacak. Garsonluk, su tesisatçılığı ve tır şoförlüğü de ülkede önemli bir personel açığı bulunuyor.

4 bin euo maaş

Bu sektörlerdeki brüt maaşların 4 bin euroyu bulacağı düşünüldüğünde, dünyanın çeşitli yerlerinden Almanya'ya işçi göçü olabileceği düşünülüyor.

Almanya'ya işçi nasıl gidilir?

Almanya'ya işçi olarak gidebilmek için öncelikle vize almak gerekir. Vize sonrasında Almanya'ya gidilerek çeşitli iş başvurularına başvuru yapılabilir.

Almanya'da hangi sektörlerde eleman açığı var?

Boyacılar

Ressamlar

Mutfak şefi

Bahçıvan ve bahçe uzmanı

Kasap

Fırıncı

Alçı ustası

Sıvacı

Profesyonel şoförler

Lokantacı

Duvar işçisi

Beton işçisi

Çatı tamircisi/Çatı Ustası

Marangoz

Mozaik işçisi

Berber

Kuaför

Almanya'da asgari ücret ne kadar?

Ülkede saatlik asgari ücret de 12 euroya çıkarılacak. Almanya'da asgari ücret mevcut durumda saatlik 9.60 euro. Daha önce varılan anlaşmaya göreasgari ücretin 2021 yılının ocak ayından itibaren 9,50, 6 ay sonra 9,60, 1 Ocak 2022'de 9,82'ye ve 1 Temmuz 2022'den itibaren 10,45 euro olacağını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.