Almanya bir türlü açığını kapatamadığı bazı meslek gruplarında 1.5 milyon işçi alımı yapacağını açıkladı. Almanya iş başvurusu nasıl yapılır? Almanya işçi alımı meslekleri hangileri? Almanya işçi alımı başvurusu nereye yapılır? sorusu ülkemizde pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Almanya'ya iş başvurusu yapmak için öncelikle vize başvurusu yapılması gerekiyor. İşte Almanya işçi alımlarına dair detaylar...

Almanya bir türlü açığını kapatamadığı bazı meslek gruplarında 1.5 milyon işçi alımı yapacağını açıkladı. Almanya iş başvurusu nasıl yapılır? Almanya işçi alımı meslekleri hangileri? Almanya işçi alımı başvurusu nereye yapılır? sorusu ülkemizde pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Almanya'ya iş başvurusu yapmak için öncelikle vize başvurusu yapılması gerekiyor. İşte Almanya işçi alımlarına dair detaylar...

Almanya bazı sektörlerde ve mesleklerde çalışacak işçi bulamıyor. Almanya bu açığı kapatmak için 1,5 milyon işçi alımı yapacağını duyurdu. Almanya çeşitli dönemlerde işçi açığını başka ülkelerden gelen işçilerle kapatmıştı. Bu kez Almanya 1,5 milyon işçi alacağını duyurdu. Almanya dünya ekonomileri arasında en gelişmiş ülkelerden biri. Avrupa'da ise ekonomik açıdan en gelişmiş ülke. Almanya'da bazı meslek grupları için ve ara meslekllerde çalışacak leman bulunamıor. Uzun yıllar sıkıntı çeken Almanya bu boşluğu doldurmak için yurt dışında nişçi ihraç etmeyi tercih etti. Almanya yurt dışından kabul edeceği 1,5 milyon işçi ile ülkede açık bulunan pozisyonları doldurmak ve ekonomiyi biraz daha hareketlendirmek istiyor.

Almanya iş başvurusu nasıl yapılır?

Almanya iş başvurusu için öncelikle vize başvurusu yapılması gerekiyor. Geçici iş arama vizesi ile Almanya'da mesleğinize uygun iş bulabilir ve aynı zamanda dil öğrenebilirsiniz.

Almanya işçi alımı başvurusu nereye yapılır?

Almanya işçi açığını kapatabilmek için 1,5 milyon işçi alacağını duyurdu. Ülkemizde yaşayan vatandaşlar da Almanya'ya gitmek için ne yapılması gerektiğini araştırmaya başladı. Almanya'ya işçi olarak gitmek için öncelikle vize başvurusu yapmak gerekiyor. Başvurular Alman Konsolosluğu aracılığıyla yapılır. İlk etapta 6 aylık iş arama vizesi alarak başvuru yapmanız gerekiyor.

Almanya işçi alımı meslekleri hangileri?

Almanya'da garsonluk, su tesisatçılığı ve tır şoförlüğü de ülkede önemli bir personel açığı bulunuyor. Almanya'da ara eleman eksikliği Almanya'da giderek artıyor. Yüksek maaşlara rağmen bazı meslek dallarında eleman bulunamıyor. Almanya kritik sektörlerdeki eleman açığını kapatmak için 1.5 milyon işçi alımı yapacak. Almanya'da 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ve yaşlı- hasta bakıcı açığı var.

Almanya'da pek çok ara meslek gruplarında ve zanaat gerektiren mesleklerde işçi alımı yapılacaktır. Almanya işçi alımı için öncelikle garsonluk, tır şoförlüğü ve sağlık bölümleri ön plana çıkıyor. İşte Almanya işçi başvurusunda öncelikli olan meslekler;

Boyacılar

Ressamlar

Mutfak şefi

Bahçıvan ve bahçe uzmanı

Kasap

Fırıncı

Alçı ustası

Sıvacı

Profesyonel şoförler

Lokantacı

Duvar işçisi

Beton işçisi

Çatı tamircisi/Çatı Ustası

Marangoz

Mozaik işçisi

Berber

Kuaför