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TIMETURK / GENEL / AliFiru - Kurban Olayım dinle | AliFiru - Kurban Olayım şakı sözleri | Abdullah-Firuze Yıldız şarkısı

AliFiru - Kurban Olayım dinle | AliFiru - Kurban Olayım şakı sözleri | Abdullah-Firuze Yıldız şarkısı

AliFiru - Kurban Olayım dinle | Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan fakat tekrar gündem olan 'Kurban Olayım' şarkısının sözlerini sizler için derledik. İşte Abdullah-Firuze Yıldız şarkısı olan Kurban Olayım'ın sözleri ve linki.

2 Saat Önce
2022-07-30 16:20:02
AliFiru - Kurban Olayım dinle | AliFiru - Kurban Olayım şakı sözleri | Abdullah-Firuze Yıldız şarkısı

Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan fakat tekrar gündem olan 'Kurban Olayım' şarkısının sözlerini sizler için derledik. İşte Abdullah-Firuze Yıldız şarkısı olan Kurban Olayım'ın sözleri ve linki.

AliFiru - Kurban Olayım dinle

Sevilen Kurban Olayım şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...

AliFiru - Kurban Olayım şakı sözleri

Düşerim uçurumdan sen iste denizin ortasına

Düşünme yürüyelim bakma işin arkasına

Yüzünle tanıdım İnan bana aydınlığın manasını

Seninle yaşadım ilk defa umudun dik âlâsını

-

Aşkımı kime nasıl anlatayım

Kendimi kuyulara sarkıtayım

Bir dalına bin orman sunayım

Seni verene kurban olayım

-

Aşkımı kime nasıl anlatayım

Ben kendimi kuyulara mı sarkıtayım?

Bir dalına bin orman sunayım

Seni verene kurban olayım

-

Gelirim hakkından sen emret yol tıkayan engellerin

Ben özlerim yakınımda dursun ellerin

-

Aşkımı kime nasıl anlatayım

Kendimi kuyulara sarkıtayım

Bir dalına bin orman sunayım

Seni verene kurban olayım

-

Aşkımı kime nasıl anlatayım

Kız kendimi kuyulara mı sarkıtayım?

Bir dalına bin orman sunayım

Seni verene kurban olayım

Söz-Müzik: Abdullah Yıldız

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