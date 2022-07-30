AliFiru - Kurban Olayım dinle | AliFiru - Kurban Olayım şakı sözleri | Abdullah-Firuze Yıldız şarkısı
AliFiru - Kurban Olayım dinle | Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan fakat tekrar gündem olan 'Kurban Olayım' şarkısının sözlerini sizler için derledik. İşte Abdullah-Firuze Yıldız şarkısı olan Kurban Olayım'ın sözleri ve linki.
2022-07-30 16:20:02
Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan fakat tekrar gündem olan 'Kurban Olayım' şarkısının sözlerini sizler için derledik. İşte Abdullah-Firuze Yıldız şarkısı olan Kurban Olayım'ın sözleri ve linki.
AliFiru - Kurban Olayım dinle
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AliFiru - Kurban Olayım şakı sözleri
Düşerim uçurumdan sen iste denizin ortasına
Düşünme yürüyelim bakma işin arkasına
Yüzünle tanıdım İnan bana aydınlığın manasını
Seninle yaşadım ilk defa umudun dik âlâsını
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Aşkımı kime nasıl anlatayım
Kendimi kuyulara sarkıtayım
Bir dalına bin orman sunayım
Seni verene kurban olayım
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Aşkımı kime nasıl anlatayım
Ben kendimi kuyulara mı sarkıtayım?
Bir dalına bin orman sunayım
Seni verene kurban olayım
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Gelirim hakkından sen emret yol tıkayan engellerin
Ben özlerim yakınımda dursun ellerin
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Aşkımı kime nasıl anlatayım
Kendimi kuyulara sarkıtayım
Bir dalına bin orman sunayım
Seni verene kurban olayım
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Aşkımı kime nasıl anlatayım
Kız kendimi kuyulara mı sarkıtayım?
Bir dalına bin orman sunayım
Seni verene kurban olayım
Söz-Müzik: Abdullah Yıldız.
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