Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına şarkı sözleri | Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına dinle

Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına şarkı sözleri | Serdar Ortaç son yıllarda şarkı piyasasında pek görünmemeyi tercih ediyordu. Sevenlerinin yeni şarkı isteği, Ortaç'ın Fırtına şarkısıyla son buldu. Sözlerini Sera Tokdemir ile yazan, müziğini kendi besteleyen Serdar Ortaç, Fırtına şarkısını Nihan Çelik ile seslendirdi. Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına dinle...

Serdar Ortaç son yıllarda şarkı piyasasında pek görünmemeyi tercih ediyordu. Sevenlerinin yeni şarkı isteği, Ortaç'ın Fırtına şarkısıyla son buldu. Sözlerini Sera Tokdemir ile yazan, müziğini kendi besteleyen Serdar Ortaç, Fırtına şarkısını Nihan Çelik ile seslendirdi. Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına dinle...

Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına şarkı sözleri

Düştün yine aklıma

Zaten çıkmıyorsun ki

Bakındım sağa sola

Bir sen daha görmüyorum ki

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Bir ömürde gerçek aşk

Kaç kere seni bulur

Kavuşursak efsane

Ayrılırsak tarih olur

Sana kadar varım ben

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Bende korkuyorum senin gibi fırtınalardan

Aşkım özlüyorum senin gibi yok bu dünyada

Neden ağlıyorsun göz yaşımız kalmadı fazla

Aşkım biliyorum bizim gibi yok bu dünyada

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Bende korkuyorum senin gibi fırtınalardan

Aşkım özlüyorum bizim gibi yok bu dünyada

Neden ağlıyorsun göz yaşımız kalmadı fazla

Aşkım biliyorum senin gibi yok bu dünyada

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Söz: Serdar Ortaç / Sera Tokdemir

Müzik: Serdar Ortaç

Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına dinle

Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...