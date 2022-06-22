Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına şarkı sözleri | Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına dinle
Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına şarkı sözleri | Serdar Ortaç son yıllarda şarkı piyasasında pek görünmemeyi tercih ediyordu. Sevenlerinin yeni şarkı isteği, Ortaç'ın Fırtına şarkısıyla son buldu. Sözlerini Sera Tokdemir ile yazan, müziğini kendi besteleyen Serdar Ortaç, Fırtına şarkısını Nihan Çelik ile seslendirdi. Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına dinle...
2022-06-22 19:42:49
Serdar Ortaç son yıllarda şarkı piyasasında pek görünmemeyi tercih ediyordu. Sevenlerinin yeni şarkı isteği, Ortaç'ın Fırtına şarkısıyla son buldu. Sözlerini Sera Tokdemir ile yazan, müziğini kendi besteleyen Serdar Ortaç, Fırtına şarkısını Nihan Çelik ile seslendirdi. Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına dinle...
Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına şarkı sözleri
Düştün yine aklıma
Zaten çıkmıyorsun ki
Bakındım sağa sola
Bir sen daha görmüyorum ki
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Bir ömürde gerçek aşk
Kaç kere seni bulur
Kavuşursak efsane
Ayrılırsak tarih olur
Sana kadar varım ben
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Bende korkuyorum senin gibi fırtınalardan
Aşkım özlüyorum senin gibi yok bu dünyada
Neden ağlıyorsun göz yaşımız kalmadı fazla
Aşkım biliyorum bizim gibi yok bu dünyada
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Bende korkuyorum senin gibi fırtınalardan
Aşkım özlüyorum bizim gibi yok bu dünyada
Neden ağlıyorsun göz yaşımız kalmadı fazla
Aşkım biliyorum senin gibi yok bu dünyada
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Söz: Serdar Ortaç / Sera Tokdemir
Müzik: Serdar Ortaç
Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına dinle
Nihan Çelik ve Serdar Ortaç - Fırtına şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ....
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